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Сергей Аксёнов подписал указ об отмене арендной платы за апрель на недвижимость

Сергей Аксёнов подписал указ об отмене арендной платы за апрель на недвижимость

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:30 16.04.2020

Речь идет о недвижимости, которая находится в республиканской собственности.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Республики Крым.

Так, в указе установлены условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым (за исключением земельных участков) по договорам аренды недвижимого имущества и иного недвижимого имущества, находящегося в госсобственности РК (кроме земельных участков); по договорам аренды недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации, индивидуальные предприниматели, а также земельных участков по договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Крыма от 17 марта 2020 года.

В частности, освобождение от арендной платы и отсрочка арендной платы предоставляется в отношении недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в госсобственности Крыма, кроме жилых помещений.

Установлено, что по договорам аренды недвижимого имущества за период аренды с 1 апреля по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от уплаты арендной платы. Кроме того, с 1 мая по 30 июня арендатору предоставляется отсрочка, которую нужно оплатить до 20 декабря. При этом арендатор должен направить письменное заявление в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым до 1 июня.

Помимо этого, за период аренды с 1 апреля по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от уплаты 50% арендной платы. Также за аренду с 1 по 30 июня арендатору предоставлена отсрочка, которую нужно уплатить до 20 декабря, при условии составления письменного заявления.

Также указано, что штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не будут применяться.

В указе говорится о том, что министерству финансов РК совместно с министерством имущественных и земельных отношений РК необходимо учесть возможные риски снижения запланированных объемов и перенос сроков поступлений от арендной платы при исполнении расходных обязательств социального характера в 2020 году.

Кроме того, положения данного указа не распространяются на договоры аренды имущества, находящегося на балансах органов (организаций), обеспечивающих деятельность Государственного Совета Республики Крым.

Сергей Аксёнов подписал указ об отмене арендной платы за апрель на недвижимость

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