Сергей Аксёнов подписал указ об отмене арендной платы за апрель на недвижимость

Речь идет о недвижимости, которая находится в республиканской собственности.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Республики Крым.

Так, в указе установлены условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым (за исключением земельных участков) по договорам аренды недвижимого имущества и иного недвижимого имущества, находящегося в госсобственности РК (кроме земельных участков); по договорам аренды недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации, индивидуальные предприниматели, а также земельных участков по договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Крыма от 17 марта 2020 года.

В частности, освобождение от арендной платы и отсрочка арендной платы предоставляется в отношении недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в госсобственности Крыма, кроме жилых помещений.

Установлено, что по договорам аренды недвижимого имущества за период аренды с 1 апреля по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от уплаты арендной платы. Кроме того, с 1 мая по 30 июня арендатору предоставляется отсрочка, которую нужно оплатить до 20 декабря. При этом арендатор должен направить письменное заявление в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым до 1 июня.

Помимо этого, за период аренды с 1 апреля по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от уплаты 50% арендной платы. Также за аренду с 1 по 30 июня арендатору предоставлена отсрочка, которую нужно уплатить до 20 декабря, при условии составления письменного заявления.

Также указано, что штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не будут применяться.

В указе говорится о том, что министерству финансов РК совместно с министерством имущественных и земельных отношений РК необходимо учесть возможные риски снижения запланированных объемов и перенос сроков поступлений от арендной платы при исполнении расходных обязательств социального характера в 2020 году.

Кроме того, положения данного указа не распространяются на договоры аренды имущества, находящегося на балансах органов (организаций), обеспечивающих деятельность Государственного Совета Республики Крым.