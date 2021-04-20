Сергей Аксёнов поручил исключить необходимость в повторных посещениях МФЦ крымчанами

Глава РК Сергей Аксёнов считает недопустимым бюрократизацию работы органов республиканской и муниципальной власти. Об этом Глава Крыма сообщил в ходе заседания республиканского Совета министров. Он отметил, что необходимо исключить необходимость повторных посещений гражданами многофункциональных центров «Мои документы».

Гражданам, особенно людям пожилого возраста, которые не смогли записаться онлайн через сайт и получить талон заранее, не нужно приходить в сам МФЦ дважды: один раз, чтобы получить талон, и второй, чтоб получить услугу, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов заметил, что необходимо проанализировать регламенты работы муниципальных образований, республиканских органов власти.

Чтобы не было никаких вопросов, связанных с бюрократией, к примеру, выдачей справок, каких-то документов, и для людей это не превращалось в испытание, – пояснил Глава Крыма.

Он напомнил, что на сайте Министерства экономического развития РК и сайтах администраций муниципальных образований должны быть разделы для обратной связи с гражданами.

Должна быть возможность оставить обращение с точки зрения оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Минэкономразвития – на своде этой информации, — дополнил Аксёнов.

Он также поручил проработать возможность переноса офисов ресурсоснабжающих организаций в доступные для граждан места в населенных пунктах Республики.