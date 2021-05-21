Сергей Аксёнов поручил изменить ситуацию с уборкой подъездов и придомовых территорий в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь с целью выявления имеющихся проблем. В мероприятии принял участие глава администрации города Валентин Демидов. Поездку Сергей Аксёнов начал с посещения сквера имени святого Сергия Радонежского в центре Симферополя, который был благоустроен в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Глава Крыма отметил качественную работу подрядной организации. Однако, по мнению Аксёнова, в центре Симферополя необходимо благоустроить газоны.

Затем Сергей Аксёнов посетил дома № 7, 9, 15, 21, 31, 33, 35 и другие по улице Бела Куна, где пообщался с местным активом. Так, в ходе осмотра придомовой территории по адресу ул. Бела Куна, 35 жители дома сообщили, что благоустройство двора проводится с 12 декабря: подрядчиком было снято асфальтовое покрытие, после чего работы были прекращены. Глава Крыма поручил разобраться с данной ситуацией и завершить работы по асфальтированию дорог до 10 июня.

Сергей Аксёнов отметил, что в Симферополе и в целом по республике необходимо качественно улучшить ситуацию по уборке подъездов и придомовых территорий, и поручил перепроверить тарифы на уборку в МКД. Глава Крыма поручил руководителям МУПов, обслуживающих дома в Симферополе, в течение двух недель завершить обход домовладений.

Также Сергей Аксёнов осмотрел старое футбольное поле, под которым пролегают электрические сети, что затрудняет возможность его реконструкции, и поручил представителям ГУП РК «Крымэнерго» выехать на место для решения данного вопроса.

Жители дома № 31 на улице Бела Куна отметили необходимость комплексной замены сетей.

Глава Республики посетил МБУ «Городской подростково-молодежный центр «Товарищ», где осмотрел помещения, пообщался с коллективом, детьми и молодежью. Участники молодежного центра попросили отремонтировать коридор и помочь с приобретением альпинистского и туристического оснащения.

Комментируя итоги поездки, Сергей Аксёнов отметил, что одной из основных причин жалоб граждан является нежелание некоторых руководителей МУПов и должностных лиц налаживать контакт с местными жителями.

Вопросы, которые нужно решать, элементарные, они не требуют больших вложений денег. Большинство бед у нас оттого, что руководители не появляются на местах, не общаются с жителями, — сказал Глава Крыма.

Глава Республики добавил, что в ближайшее время будет составлен список улиц в муниципалитетах, где будет осуществлен ремонт в порядке приоритетности.

Большинство дорог и улиц будет спроектировано в текущем году, чтоб отремонтировать их в 2022 году. Также со всеми администрациями будет согласован план по ремонту улиц в порядке приоритетности, — дополнил Аксёнов.

Он уточнил, что по итогам рабочих выездов в города и районы Крыма будет составлен подробный перечень поручений. В свою очередь Валентин Демидов отметил, что в ходе таких рабочих выездов выявляется большое количество проблемных вопросов. По мнению главы администрации Симферополя, перед городскими властями стоит задача выстроить системную работу МУПов и повысить качество уборки и оказания услуг жителям.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.