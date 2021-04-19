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Сергей Аксёнов поручил проанализировать работу на всех пунктах вакцинации в Крыму
Фото: rk.gov.ru

Сергей Аксёнов поручил проанализировать работу на всех пунктах вакцинации в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 19.04.2021

К концу недели будут сделаны выводы по организации данной работы.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил министру здравоохранения РК Александру Остапенко и главам администраций муниципалитетов в течение ближайших двух дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах.

К сожалению, на данный момент  в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации. Подобная ситуация неприемлема. Уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы, — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов уточнил, что результаты анализа работы пунктов вакцинации будут обнародованы.

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Сергей Аксёнов поручил проанализировать работу на всех пунктах вакцинации в Крыму

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