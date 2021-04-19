Сергей Аксёнов поручил проанализировать работу на всех пунктах вакцинации в Крыму

К концу недели будут сделаны выводы по организации данной работы.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил министру здравоохранения РК Александру Остапенко и главам администраций муниципалитетов в течение ближайших двух дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах.
К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации. Подобная ситуация неприемлема. Уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы, — сказал Глава Крыма.
Также Сергей Аксёнов уточнил, что результаты анализа работы пунктов вакцинации будут обнародованы.
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