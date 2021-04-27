Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Глава РК Сергей Аксёнов в рамках рабочей поездки посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя.

Глава Крыма осмотрел придомовые территории многоквартирных домов, расположенных на улицах Лексина, Маршала Жукова и Героев Сталинграда. Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ремонта придомовых территорий МКД, оценил уровень обеспеченности детскими и спортивными площадками, состояние дорог и объектов инфраструктуры.

В частности, на улице Маршала Жукова Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ремонта придомовой территории МКД № 3. Глава Республики обратил внимание представителя подрядчика на недопустимо малое количество работников на объекте.

Отвечая на вопросы жителей, глава администрации города Симферополя Валентин Демидов сообщил, что в текущем году в этом дворе появится детская площадка. Также подрядчик обязался решить вопрос демонтажа старых опор линий электропередач. Сергей Аксёнов сообщил, что проектом предусмотрено строительство парковки на 25 машиномест для жителей дома №3. Кроме того, Глава Крыма дал поручение до 1 июля текущего года решить вопрос организации парковок автотранспорта в районе домов 29 и 29а.

Следующий объект, где побывал Сергей Аксёнов, — дом № 15. Ремонт данной придомовой территории запланирован на 2022 год. Отвечая на жалобу жителей на наличие в середине двора магазина, Глава Крыма высказался о необходимости проведения прокурорской проверки по данной проблеме. Также будут решены вопросы ремонта лифта и замены ветхой электропроводки.

Жильцы дома № 19 рассказали Главе республики о проблемах с вводом в эксплуатацию нового модульного детского сада, который располагается на территории МБДОУ № 9 «Жар-Птица». Сергей Аксёнов сообщил жителям, что сегодня министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов доложит о данной ситуации.

Комментируя информацию о том, что в районе домов № 23 и 23а находятся не сданные в эксплуатацию две спортивных площадки, Валентин Демидов пояснил, что на подрядную организацию подан иск в суд. Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости возбуждения уголовного дела в отношении недобросовестных подрядчиков.

Также местные жители указали на острую необходимость укрепления склонов в районе улицы Маршала Жукова, так как из-за оползневых процессов в стенах домов появляются трещины. Глава Крыма поручил провести исследование и работы по укреплению подпорных стен.

Сергей Аксёнов поручил заместителю председателя Совета министров РК Евгению Кабанову совместно с депутатом Симферопольского городского совета РК Евгением Катушевым до 30 апреля проработать вопрос ремонта ряда дорог в районе придомовых территорий на улицах Маршала Жукова и Героев Сталинграда, которые находятся в муниципальной собственности.

Отвечая на жалобу жителей улицы Героев Сталинграда, Сергей Аксёнов поручил вернуть на прежнее место остановочный пункт и пешеходный переход.

Все изменения логистики нужно сразу согласовывать с людьми, — подчеркнул Глава Республики.

Также обсуждался вопрос выделения помещения для ГБУ РК «Центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Был отмечен неудовлетворительный уровень работы МУП, обслуживающего дом № 17 по улице Героев Сталинграда. Глава Крыма поручил назначить нового руководителя МУПа, устранить все недоделки, решить проблемы с работой лифтов.

Жители улицы Марка Донского обратились с просьбой возвести спортплощадку, произвести ремонт кровли домов. Соответствующие поручения были даны ответственным лицам.

В связи с частым отсутствием в вечернее время общественного транспорта Сергей Аксёнов дал поручение возобновить мероприятия по контролю за соблюдением графиков его движения.

К перевозчикам, которые снимают транспортные средства с маршрута вечером, необходимо применять административные меры воздействия, — сказал Глава Крыма.

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов отметил важность проведения работ по озеленению на всех объектах, решения соответствующими службами проблемы бездомных животных, санитарной очистки территорий.

Подводя итоги рабочей поездки, Глава Крыма сообщил, что планирует совместно с Валентином Демидовым провести полную инвентаризацию имеющихся в городе проблем.

Должностные лица халатно относились к своим обязанностям — никого ничего не интересовало. Поправим картину. По Симферополю глава администрации уже принимает кадровые решения. В данном случае тоже ему это рекомендую, видя ситуацию. Оргвыводы умею делать быстро, работать ни за кого не буду. Моя задача – обеспечить людям прямую связь с органами власти и быстрое принятие решений. Должен быть честный диалог. Главная проблема на сегодня — отсутствие общения с жителями, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов анонсировал, что в ближайшие три месяца посетит с инспекцией все города и районы Крыма, лично оценит работу чиновников и депутатского корпуса.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.