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Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 27.04.2021

Глава РК Сергей Аксёнов в рамках рабочей поездки посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Глава Крыма осмотрел придомовые территории многоквартирных домов, расположенных на улицах Лексина, Маршала Жукова и Героев Сталинграда. Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ремонта придомовых территорий МКД, оценил уровень обеспеченности детскими и спортивными площадками, состояние дорог и объектов инфраструктуры.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

В частности, на улице Маршала Жукова Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ремонта придомовой территории МКД № 3. Глава Республики обратил внимание представителя подрядчика на недопустимо малое количество работников на объекте.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Отвечая на вопросы жителей, глава администрации города Симферополя Валентин Демидов сообщил, что в текущем году в этом дворе появится детская площадка. Также подрядчик обязался решить вопрос демонтажа старых опор линий электропередач. Сергей Аксёнов сообщил, что проектом предусмотрено строительство парковки на 25 машиномест для жителей дома №3. Кроме того, Глава Крыма дал поручение до 1 июля текущего года решить вопрос организации парковок автотранспорта в районе домов 29 и 29а.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Следующий объект, где побывал Сергей Аксёнов, — дом № 15. Ремонт данной придомовой территории запланирован на 2022 год. Отвечая на жалобу жителей на наличие в середине двора магазина, Глава Крыма высказался о необходимости проведения прокурорской проверки по данной проблеме. Также будут решены вопросы ремонта лифта и замены ветхой электропроводки.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Жильцы дома № 19 рассказали Главе республики о проблемах с вводом в эксплуатацию нового модульного детского сада, который располагается на территории МБДОУ № 9 «Жар-Птица». Сергей Аксёнов сообщил жителям, что сегодня министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов доложит о данной ситуации.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Комментируя информацию о том, что в районе домов № 23 и 23а находятся не сданные в эксплуатацию две спортивных площадки, Валентин Демидов пояснил, что на подрядную организацию подан иск в суд. Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости возбуждения уголовного дела в отношении недобросовестных подрядчиков.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Также местные жители указали на острую необходимость укрепления склонов в районе улицы Маршала Жукова, так как из-за оползневых процессов в стенах домов появляются трещины. Глава Крыма поручил провести исследование и работы по укреплению подпорных стен.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Сергей Аксёнов поручил заместителю председателя Совета министров РК Евгению Кабанову совместно с депутатом Симферопольского городского совета РК Евгением Катушевым до 30 апреля проработать вопрос ремонта ряда дорог в районе придомовых территорий на улицах Маршала Жукова и Героев Сталинграда, которые находятся в муниципальной собственности.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Отвечая на жалобу жителей улицы Героев Сталинграда, Сергей Аксёнов поручил вернуть на прежнее место остановочный пункт и пешеходный переход.

Все изменения логистики нужно сразу согласовывать с людьми, — подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Также обсуждался вопрос выделения помещения для ГБУ РК «Центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Был отмечен неудовлетворительный уровень работы МУП, обслуживающего дом № 17 по улице Героев Сталинграда. Глава Крыма поручил назначить нового руководителя МУПа, устранить все недоделки, решить проблемы с работой лифтов.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Жители улицы Марка Донского обратились с просьбой возвести спортплощадку, произвести ремонт кровли домов. Соответствующие поручения были даны ответственным лицам.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

В связи с частым отсутствием в вечернее время общественного транспорта Сергей Аксёнов дал поручение возобновить мероприятия по контролю за соблюдением графиков его движения.

К перевозчикам, которые снимают транспортные средства с маршрута вечером, необходимо применять административные меры воздействия, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов отметил важность проведения работ по озеленению на всех объектах, решения соответствующими службами проблемы бездомных животных, санитарной очистки территорий.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Подводя итоги рабочей поездки, Глава Крыма сообщил, что планирует совместно с Валентином Демидовым провести полную инвентаризацию имеющихся в городе проблем.

Должностные лица халатно относились к своим обязанностям — никого ничего не интересовало. Поправим картину. По Симферополю глава администрации уже принимает кадровые решения. В данном случае тоже ему это рекомендую, видя ситуацию. Оргвыводы умею делать быстро, работать ни за кого не буду. Моя задача – обеспечить людям прямую связь с органами власти и быстрое принятие решений. Должен быть честный диалог. Главная проблема на сегодня — отсутствие общения с жителями, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Также Сергей Аксёнов анонсировал, что в ближайшие три месяца посетит с инспекцией все города и районы Крыма, лично оценит работу чиновников и депутатского корпуса.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов посетил объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя

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