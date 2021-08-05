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«Верево Сити»
Сергей Аксёнов поздравил крымского спортсмена Глеба Бакши с олимпийской «бронзой»
Архивное фото пресс-службы Главы РК

Сергей Аксёнов поздравил крымского спортсмена Глеба Бакши с олимпийской «бронзой»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 05.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил крымского спортсмена Глеба Бакши, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Наш земляк боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио! Поздравляю Глеба с большим успехом! С огромным вниманием следил за его боями на Олимпиаде и за его спортивными достижениями. Мы все болели за него, Глеб показал высокий уровень мастерства и огромную волю к победе. Это успех крымского бокса, всего крымского спорта, успех Крыма. Будем ждать новых побед, — отметил Аксёнов.

О «бронзе» Глеба Бакши — ЗДЕСЬ.

Сергей Аксёнов поздравил крымского спортсмена Глеба Бакши с олимпийской «бронзой»

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