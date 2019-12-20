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Сергей Аксёнов: Президент в ходе пресс-конференции продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости

Сергей Аксёнов: Президент в ходе пресс-конференции продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:03 20.12.2019

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал итоги большой пресс-конференции Президента РФ.

Как всегда, запретных тем не было. Затронут широчайший круг вопросов – от изменений климата и глобальной международной повестки до проблем, волнующих жителей конкретных регионов, от реформы первичного звена здравоохранения и реализации национальных проектов до предложений по изменению Конституции Российской Федерации, от оценки решений ВАДА до событий истории, которые и сегодня оказывают влияние на мир, — отметил Аксёнов.

По его мнению, «красной нитью» через пресс-конференцию проходила тема, связанная с 75-летием Великой Победы.

На каждый вопрос Владимир Владимирович дал четкий и исчерпывающий ответ, понятный для любой аудитории, продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости. Для главы нашего государства нет не только запретных, но и второстепенных тем, все, что волнует людей, – важно и заслуживает самого пристального внимания. Это одна из главных отличительных особенностей «путинского стиля» руководства. И пример для руководителей всех уровней, — подчеркнул Глава РК.

Напомним, от крымского журналиста прозвучал вопрос по оказанию медицинской помощи детям.

В Крыму с каждым годом растет количество пациентов, бесплатно получающих высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе детей. В 2019 году таких пациентов уже 15 тысяч, их число в сравнении с прошлым годом выросло более чем на 20%, — отметил Аксёнов. — Весной этого года зарегистрирован первый в республике детский хоспис. Это автономная некоммерческая организация, которой переданы земельный участок и здание в Симферопольском районе. Сейчас осуществляется проектирование будущего здания детского хосписа. Постоянно работает выездная социально-психологическая служба.  На сегодняшний день в Республиканской детской клинической больнице 10 паллиативных коек.

В текущем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» поставлены оборудование и медицинские изделия для республиканской детской больницы и 25 детских поликлиник и поликлинических отделений. К концу 2024 года в этих медицинских учреждениях будут реализованы планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие максимальную комфортность пребывания детей. На эти цели предусмотрено 1,35 миллиарда рублей. В этом году в 10 медицинских организациях началось внедрение новой модели с использованием принципов бережливого производства.

По словам Аксёнова, в следующем году эта модель будет внедрена во всех поликлинических подразделениях, оказывающих медицинскую помощь детям. Это позволит ликвидировать очереди, оптимизировать рабочее время врачей и в конечном счете существенно повысить качество и доступность медицинской помощи.

Ждем Владимира Владимировича на открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, – подытожил Глава Республики.

Сергей Аксёнов: Президент в ходе пресс-конференции продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости

Сергей Аксёнов: Президент в ходе пресс-конференции продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости

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