Сергей Аксёнов пригрозил выговорами всем, кто срывает графики производственных работ в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов провёл онлайн-совещание по строительной отрасли в Крыму. Он сообщил, что всем руководителям исполнительных органов государственной власти будут объявлены выговоры за невыполнение поручений о составлении планов-графиков производства работ и их несоблюдение.

Вопрос, связанный с тем, чтобы составить графики производства работ, которые являются неотъемлемой частью исполнительных документов и должны находиться на объектах, решается в течение нескольких часов по всем реализуемым объектам. Главы администраций муниципалитетов, курирующие министры и руководители исполнительных органов власти будут наказаны за невыполнение этого поручения, — сказал Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, данный подход свидетельствует о нежелании работать и безответственности руководителей органов исполнительной власти.

Глава Республики особо подчеркнул, что по всем объектам, где наблюдаются отставания от графика, должны вовремя приниматься управленческие решения.

Заказчики должны сразу понимать, что если сроки введения объектов в эксплуатацию срываются, то не надо ожидать несколько месяцев, а сразу начинать процедуру расторжения контракта. Если подрядчик сможет вовремя устранить все недостатки и повысить свою исполнительскую дисциплину, то пусть продолжает работу, но если нет – ждать бессмысленно, — уточнил Глава РК.

Сергей Аксёнов напомнил о том, что в случае срыва сроков и неоднократных обманов со стороны подрядной организации, с ними не будут заключаться никакие государственные контракты. По его словам, в ближайшее время будут проводиться рабочие выезды в муниципальные образования с целью контроля списка объектов, запланированных к ремонту.

Порой, логика выбора тех или иных объектов совершенно непонятна. Почему для капремонта выбираются улицы, которые могут прослужить еще какое-то время, где нет признаков аварийности, а дороги, где люди совсем не могут проехать, выпадают из плана? Чтобы полностью изменить ситуацию с дорожной сферой в Крыму, нужно начинать с самых проблемных объектов, — отметил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов сообщил, что лично проконтролирует и утвердит перечень улиц, запланированных к ремонту в следующем году.