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Сергей Аксёнов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО  
Фото: пресс-служба Главы РК

Сергей Аксёнов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 17.03.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (ЮФО) в режиме видеоконференцсвязи. Открыл и вёл заседание полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Устинов.

По информации пресс-службы Главы РК, в ходе заседания рассматривались вопросы о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и природными пожарами, паводками в регионах ЮФО.

Владимир Устинов отметил, что Президент РФ потребовал глубоко и принципиально проанализировать ситуацию по пожарам и подтоплениям, обеспечить устранение недостатков и просчетов в работе органов исполнительной власти по их предупреждению.

Вопросы борьбы с природными пожарами неоднократно рассматривались на заседаниях Совета, в ходе которых обращалось особое внимание высших должностных лиц субъектов Российской Федерации на обеспечение скоординированного природоохранного и противопожарного контроля, на наведение порядка в содержании лесов, земель сельскохозяйственного назначения и приусадебных участков. Требовалось наладить действенную систему применения законов по отношению к нарушителям природных, природоохранных и противопожарных правил, — пояснил полпред.

Владимир Устинов акцентировал внимание на том, что решения по проблемам предупреждения пожаров, принимаемые на уровне руководства субъектов, не всегда исполняются, а порой и вовсе игнорируются на местах, в связи с чем главам субъектов необходимо лично разобраться в таких ситуациях и принять необходимые решения по пресечению подобных нарушений и привлечению к ответственности соответствующих должностных лиц.

Также в ходе совещания Полномочный представитель Президента добавил, что нужно усилить противопожарную работу на особо охраняемых природных и заповедных территориях Краснодарского края и Республики Крым, где количество пожаров увеличилось почти в 3 раза.

Сергей Аксёнов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО  

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