Сергей Аксёнов призвал главврачей звонить ему лично. И не только по доплатам медиков

В ходе очередного заседания оперативного штаба Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал главврачей звонить ему лично по всем проблемным вопросам, не только по «коронавирусным доплатам» (подробнее о скандале — ЗДЕСЬ).

Все главврачи Крыма снимайте трубку и звоните мне лично, ответ и вся необходимая помощь будут в течение часа, — сказал Аксёнов.

При этом он подчеркнул, что все главврачи медицинских учреждений обязаны подать заявки для обеспечения дополнительных выплат.

Призываю всех руководителей больниц обеспечить выплаты достойной заработной платы и средств индивидуальной защиты своим сотрудникам, которые сейчас работают на передовой. В случае, если заявки на допвыплаты были поданы, но не получены, в Правительстве Крыма найдем способ обеспечить медработников за счет республиканского бюджета, средства на эти цели есть, — отметил Глава Крыма.

Ране глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов отмечал, что поддержка медицинских работников, непосредственно оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в Крыму, очень важна. Их труд — незаменим.

Стимулирование медицинских работников предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №415, а также Постановлением Совета министров РК от 15.04.2020 №213.

Ознакомиться с перечнем должностей, по которым предусмотрено стимулирование, можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Крым. Данные выплаты являются дополнительной поддержкой, помимо предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 №484.

Проводим проверку по каждому обращению от медработников с жалобами на невыплату средств, с большим вниманием относимся к этим сигналам. В связи с этим в очередной раз обращаю внимание на то, что выплаты получают контактировавшие с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и оказывающие им медицинскую помощь, — отметил Игорь Чемоданов.

Он уточнил, что после разъяснений от Минздрава России по федеральному нормативно-правовому акту, в мае будут дополнительные выплаты для рентгенолаборантов, которые оказывали медуслуги гражданам с коронавирусом, и сотрудников клинико-диагностических лабораторий, работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19.