Сергей Аксёнов продолжил инспекцию придомовых и общественных территорий в Симферополе

На очереди — улица Киевская.

Глава РК Сергей Аксёнов совместно с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым продолжил инспекцию придомовых и общественных территорий в Симферополе. Глава Крыма осмотрел многоквартирные дома и прилегающие территории по улице Киевской № 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 130а, 136, 140, 142.

Жителей крымской столицы волновали вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий, установки детских и спортивных площадок, озеленения дворов, ремонта лифтового оборудования, работы управляющих компаний.

Кроме того, по мнению горожан, в районе необходимо дополнительно построить детские дошкольные учреждения. Одним из вариантов решения этого проблемного вопроса является перепрофилирование в детский сад старого отделения железнодорожной больницы по адресу ул. Киевская, 142. Вопрос находится на стадии рассмотрения. Помимо этого, местный актив предложил разместить детский кружок в помещении цокольного этажа дома № 130. Также Сергей Аксёнов распорядился запланировать строительство детской площадки у домов № 134, 140.

В ходе общения с Главой Республики граждане озвучили еще один волнующий их вопрос: необходимость высадки деревьев после реконструкции территории рынка «Привоз». Кроме того, для жильцов дома № 126 необходимо оборудовать парковочные места и благоустроить уже существующую детскую площадку.

Глава Республики напомнил, что большинство проблемных вопросов, с которыми обращаются люди, находятся в компетенции и в сфере деятельности местной власти.

Руководителям муниципалитетов и управляющих компаний нужно просто вникать в детали всех без исключения обращений граждан. Конечно, в вопросах, где требуются значительные финансовые вложения, необходимо в первую очередь своевременно готовить пакет документов, но вопросы, связанные с текущей жизнью, можно и нужно решать в телефонном режиме. Должна быть налажена оперативная связь и координация с населением, — сказал Аксёнов.

Он подчеркнул, что все проблемные вопросы граждан взяты на контроль, даны соответствующие поручения ответственным лицам.

Если я нахожу время на общение с людьми, то главы администраций точно должны делать то же самое. Тогда большинство вопросов будут решены до приезда контрольной группы, — дополнил Глава Крыма.

В свою очередь, Валентин Демидов отметил, что такие рабочие выезды помогают детально выяснить системные проблемы, требующие решения.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.