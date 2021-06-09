Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Глава Крыма пообщался с жителями Железнодорожного района.

Глава РК Сергей Аксёнов проинспектировал придомовые территории Железнодорожного района крымской столицы. Он поручил главе администрации Симферополя Валентину Демидову внести в план проектирование благоустройства придомовой территории дома № 120 по улице Киевской.

Сообщается, что Сергей Аксёнов пообщался с жителями домов № 112, 115, 116 на улице Киевской. Граждане обратились с проблемой межевания участков придомовых территорий и использования спортивной площадки. После обращения местного актива Глава Республики поручил благоустроить детскую площадку для жителей домов № 104, 106, 108, 112.

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов дал поручение в течение недели внести в план ремонт выездов во дворах. Жильцы дома № 102 по ул. Киевской попросили Главу Крыма решить вопрос остекления подъездов и освещения детской площадки. Также Сергей Аксёнов осмотрел придомовую территорию домов № 98, 98а, 110, 117, 120. Жильцы сообщили о подтоплении подвальных помещений и первых этажей во время выпадения осадков, проблемный вопрос взят на контроль.

Помимо этого, Глава Республики осмотрел придомовую территорию по адресу улица Гагарина, 42. После общения с местным активом Сергей Аксёнов поручил рассмотреть возможность перенаправления потока грузовых автомобилей, обеспечивающих работу Московского рынка. На текущий момент грузовые автомобили проезжают через придомовую территорию. Кроме того, до 1 августа поручено заасфальтировать площадку на улице Гагарина, 38, а также при необходимости установить во дворе искусственные неровности. На улице Гагарина, 22/1 необходимо сделать ямочный ремонт. Также Глава республики осмотрел придомовую территорию на улице Гагарина, 30.

Далее Сергей Аксёнов пообщался с жителями домов 1, 1е, 3 на улице Железнодорожный тупик, а также домов 6, 7 улицы Железнодорожной. Глава Крыма поручил рассмотреть возможность признания дома № 1 по улице Железнодорожный тупик аварийным и переселения жильцов.

Комментируя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов сообщил, что большинство проблем имеют системный характер.

Проблемы везде одинаковые: взаимоотношения, а иногда их полное отсутствие с управляющими компаниями, отсутствие в некоторых домах горячей воды, шум во дворах, бродячие животные и так далее, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также особо отметил, что в ближайшее время будет установлен ущерб, нанесенный подрядчиком, который ранее занимался благоустройством придомовых территорий в Симферополе.

Отдельные огромные претензии к подрядчику, который занимался благоустройством и просто-напросто бросил большой объем территории в полной разрухе. Данную проблему уже обсудили совместно с МВД и договорились о том, что в течение 30 дней будет полностью установлен ущерб, на основе чего подрядчику предъявят обвинения, в случае если за это время он не приступит к работам и не исправит уже совершенные ошибки. Если никакой ответной реакции от подобных подрядчиков не поступит, буду добиваться ареста подобных вредителей, — пояснил Глава Республики.

При этом Сергей Аксёнов в очередной раз обратил внимание глав администраций, кураторов регионов на необходимость более внимательно относиться к просьбам граждан и вникать в их проблемы.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.