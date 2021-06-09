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Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 09.06.2021

Глава Крыма пообщался с жителями Железнодорожного района.

Глава РК Сергей Аксёнов проинспектировал придомовые территории Железнодорожного района крымской столицы. Он поручил главе администрации Симферополя Валентину Демидову внести в план проектирование благоустройства придомовой территории дома № 120 по улице Киевской.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Сообщается, что Сергей Аксёнов пообщался с жителями домов № 112, 115, 116 на улице Киевской. Граждане обратились с проблемой межевания участков придомовых территорий и использования спортивной площадки. После обращения местного актива Глава Республики поручил благоустроить детскую площадку для жителей домов № 104, 106, 108, 112.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов дал поручение в течение недели внести в план ремонт выездов во дворах. Жильцы дома № 102 по ул. Киевской попросили Главу Крыма решить вопрос остекления подъездов и освещения детской  площадки. Также Сергей Аксёнов осмотрел придомовую территорию домов № 98, 98а, 110, 117, 120. Жильцы сообщили о подтоплении подвальных помещений и первых этажей во время выпадения осадков, проблемный вопрос взят на контроль.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Помимо этого, Глава Республики осмотрел придомовую территорию по адресу улица Гагарина, 42. После общения с местным активом Сергей Аксёнов поручил рассмотреть возможность перенаправления потока грузовых автомобилей, обеспечивающих работу Московского рынка. На текущий момент грузовые автомобили проезжают через придомовую территорию. Кроме того, до 1 августа поручено заасфальтировать площадку на улице Гагарина, 38, а также при необходимости установить во дворе искусственные неровности. На улице Гагарина, 22/1 необходимо сделать ямочный ремонт. Также Глава республики осмотрел придомовую территорию на улице Гагарина, 30.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Далее Сергей Аксёнов пообщался с жителями домов 1, 1е, 3 на улице Железнодорожный тупик, а также домов 6, 7 улицы  Железнодорожной.  Глава Крыма поручил рассмотреть возможность признания дома № 1 по улице Железнодорожный тупик аварийным и переселения жильцов.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Комментируя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов сообщил, что большинство проблем имеют системный характер.

Проблемы везде одинаковые: взаимоотношения, а иногда их полное отсутствие с управляющими компаниями, отсутствие в некоторых домах горячей воды, шум во дворах, бродячие животные и так далее, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Сергей Аксёнов также особо отметил, что в ближайшее время будет установлен ущерб, нанесенный подрядчиком, который ранее занимался благоустройством придомовых территорий в Симферополе.

Отдельные огромные претензии к подрядчику, который занимался благоустройством и просто-напросто бросил большой объем территории в полной разрухе. Данную проблему уже обсудили совместно с МВД и договорились о том, что в течение 30 дней будет полностью установлен ущерб, на основе чего подрядчику предъявят обвинения, в случае если за это время он не приступит к работам и не исправит уже совершенные ошибки. Если никакой ответной реакции от подобных подрядчиков не поступит, буду добиваться ареста подобных вредителей, — пояснил Глава Республики.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

При этом Сергей Аксёнов в очередной раз обратил внимание глав администраций, кураторов регионов на необходимость более внимательно относиться к просьбам граждан и вникать в их проблемы.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов продолжил инспекционные поездки по микрорайонам Симферополя

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