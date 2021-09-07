Сергей Аксёнов продолжил инспектирование придомовых территорий в Симферополе

Глава Крыма пообщался с жителями улицы Балаклавской.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочего выезда проинспектировал придомовые территории и другие объекты по улице Балаклавской в Симферополе.

Глава Крыма обсудил проблемные вопросы, требующие внимания муниципальных властей, с жителями домов № 53, 61, 65, 67, 71.

При осмотре многоквартирных домов Сергей Аксёнов отметил низкий уровень работы управляющих компаний – некачественно проводится уборка подъездов МКД и придомовых территорий.

Помимо этого, местные жители попросили расширить основную проездную дорогу и указали на необходимость корректировки и соблюдения перевозчиками расписания работы общественного транспорта. В связи с этим Глава Республики поручил министру транспорта РК Евгению Исакову выехать на место и оценить возможность расширения дороги в ходе ремонта, а также взять на контроль соблюдение перевозчиками графика движения общественного транспорта в микрорайоне.

В ходе инспекционного выезда выяснилось, что жителей также волнуют вопросы межевания придомовых территорий, своевременного вывоза мусора, уборки дворов и подъездов, ремонта лифтового оборудования. Глава Крыма сообщил, что до конца года работа по межеванию территорий будет завершена. Плановую работу по ремонту и замене лифтового оборудования планируется закончить до конца 2022 года.

Кроме того, Сергей Аксёнов предложил инициативной группе совместно с жителями микрорайона организовать и провести субботник для уборки сухостоя и мусора, благоустройства территории.

По итогам инспекционной поездки Главой Республики был дан ряд соответствующих поручений ответственным лицам.

Фото: пресс-служба Главы РК.