Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Глава Крыма пообщался с жителями Киевского района.

Глава РК Сергей Аксёнов совместно с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым продолжил обход крымской столицы.

Глава Крыма осмотрел многоквартирные дома и придомовые территории домов № 3, 5, 5а, 5б на улице Бела Куна. Жители рассказали, что в целом они довольны качеством работы управляющей компании. При относительно невысоком тарифе на уборку, 20 рублей в месяц, сотрудниками компании оказывается достаточно большое количество услуг.

По просьбе местного актива Сергей Аксёнов поручил запланировать строительство детской и спортивной площадок во дворе дома № 5-а по улице Бела Куна.

Затем Сергей Аксёнов осмотрел территорию школы № 23, где в данное время идут ремонтные работы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос переноса входа на территорию образовательного учреждения. Кроме того, необходимо построить школьный стадион.

Также Глава Республики проинспектировал дома №№ 184, 184а, 188, 190, 194, 196 и другие по улице Кечкеметской и дома № 210, 215, 214, 216, 218 на проспекте Победы. По просьбе жителей дома № 192 уже в этом году будет построена детская площадка. Кроме того, по поручению Главы Крыма будут установлены скамейки и урны у подъездов дома № 190.

Помимо этого, Сергей Аксёнов обсудил с сотрудниками МУП «Киевский Жилсервис» жалобы жителей на качество оказываемых услуг.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.