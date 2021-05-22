Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

crimeapress_news



Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:34 22.05.2021

Глава Крыма пообщался с жителями Киевского района.

Глава РК Сергей Аксёнов совместно с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым продолжил обход крымской столицы.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Глава Крыма осмотрел многоквартирные дома и придомовые территории домов № 3, 5, 5а, 5б на улице Бела Куна. Жители рассказали,  что в целом они довольны качеством работы управляющей компании. При относительно невысоком тарифе на уборку, 20 рублей в месяц, сотрудниками компании оказывается достаточно большое количество услуг.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

По просьбе местного актива Сергей Аксёнов поручил запланировать строительство детской и спортивной площадок во дворе дома № 5-а по улице Бела Куна.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Затем Сергей Аксёнов осмотрел территорию школы № 23, где в данное время идут ремонтные работы.  В ближайшее время будет рассмотрен вопрос  переноса входа на территорию образовательного учреждения. Кроме того, необходимо построить школьный стадион.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Также Глава Республики проинспектировал дома №№  184, 184а, 188, 190, 194, 196 и другие по улице Кечкеметской и дома № 210, 215, 214, 216, 218 на проспекте Победы. По просьбе жителей дома № 192 уже в этом году будет построена детская площадка. Кроме того, по поручению Главы Крыма будут установлены скамейки и урны у подъездов дома № 190.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Помимо этого, Сергей Аксёнов обсудил с сотрудниками МУП «Киевский Жилсервис» жалобы жителей на качество оказываемых услуг.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать Симферополь

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.