Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

crimeapress_news

капитал
Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 11.05.2021

Руководителям МУПов – уже бояться.

Глава РК Сергей Аксёнов посетил ряд объектов инфраструктуры и благоустройства в крымской столице. В мероприятии принял участие глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов оценил уровень благоустройства дворовых территорий домов № 3, 5, 7б, 7а, 15б, 23 на улице Мате Залки.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

В ходе общения жители озвучили ряд проблемных вопросов, требующих внимания власти. В частности, речь шла о работе управляющих компаний, уборке придомовых территорий, установке детских площадок, замене лифтов.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Жители обратились к Главе Республики с просьбой установить остановочный павильон общественного транспорта на улице Гурзуфской. Также в ближайшее время по их просьбе будет решен транспортный вопрос: связать прямым маршрутом общественного транспорта район Автовокзала и улицы  Лермонтова.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Аксёнов проинспектировал дом № 7а на улице Киевской. Граждане обратились с просьбой заасфальтировать придомовую территорию, отремонтировать подъезды в доме, пересмотреть стоимость тарифа на уборку.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Ещё одним объектом посещения стало МБОУ «Открытый космический лицей». Глава Крыма поручил благоустроить школьный стадион, а также заасфальтировать прилегающую территорию, где проходят торжественные линейки.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Подводя итоги, Сергей Аксёнов подчеркнул, что все руководители МУПов, которые не присутствуют на собраниях с участием жителей, будут освобождены от своих должностей.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Фото: пресс-служба Главы РК.

Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.