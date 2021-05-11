Сергей Аксёнов продолжил объезд микрорайонов Симферополя

Руководителям МУПов – уже бояться.
Глава РК Сергей Аксёнов посетил ряд объектов инфраструктуры и благоустройства в крымской столице. В мероприятии принял участие глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов оценил уровень благоустройства дворовых территорий домов № 3, 5, 7б, 7а, 15б, 23 на улице Мате Залки.
В ходе общения жители озвучили ряд проблемных вопросов, требующих внимания власти. В частности, речь шла о работе управляющих компаний, уборке придомовых территорий, установке детских площадок, замене лифтов.
Жители обратились к Главе Республики с просьбой установить остановочный павильон общественного транспорта на улице Гурзуфской. Также в ближайшее время по их просьбе будет решен транспортный вопрос: связать прямым маршрутом общественного транспорта район Автовокзала и улицы Лермонтова.
Аксёнов проинспектировал дом № 7а на улице Киевской. Граждане обратились с просьбой заасфальтировать придомовую территорию, отремонтировать подъезды в доме, пересмотреть стоимость тарифа на уборку.
Ещё одним объектом посещения стало МБОУ «Открытый космический лицей». Глава Крыма поручил благоустроить школьный стадион, а также заасфальтировать прилегающую территорию, где проходят торжественные линейки.
Подводя итоги, Сергей Аксёнов подчеркнул, что все руководители МУПов, которые не присутствуют на собраниях с участием жителей, будут освобождены от своих должностей.
Фото: пресс-служба Главы РК.
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