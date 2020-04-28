Сергей Аксёнов прокомментировал итоги онлайн-совещания с Президентом по коронавирусу

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал итоги совещания Президента РФ Владимира Путина с руководителями регионов России в режиме видеоконференции, посвященное противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Принял участие в онлайн-совещании, которое Президент провел с главами регионов и членами Правительства РФ. Глава государства подчеркнул, что России удалось затормозить распространение эпидемии, но ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден. Мы находимся перед самым напряженным и ответственным этапом работы, — написал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что по итогам совещания Президентом принято решение объявить 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, меры самоизоляции при этом сохраняются.

Президент особо отметил, что от всех нас в этот период потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Убедительно прошу крымчан проявить эти качества и в период майских праздников. Самое лучшее, что мы можем сделать сейчас, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, чтобы ускорить переход к нормальной жизни, – это провести праздники дома, — подчеркнул Глава Республики.

Также, комментируя выступление Владимира Путина, Сергей Аксёнов добавил, что национальный лидер поручил Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета РФ подготовить рекомендации по поэтапному выходу из ограничений начиная с 12 мая.

При этом каждый регион будет исходить из складывающейся эпидемиологической ситуации, поэтому – повторюсь – очень важно на протяжении предстоящих праздников соблюдать рекомендации специалистов и органов власти, — особо отметил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов написал, что Президент поручил продолжить наращивание мощностей системы здравоохранения в регионах.

Все звенья этой системы должны работать как единый механизм. Это ключевая задача Правительства Республики Крым, — добавил Глава РК.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил, что Глава государства также поручил Правительству РФ разработать новый пакет мер по поддержке экономики и граждан, а также начать подготовку общенационального плана действий, направленных на обеспечение роста и структурных изменений экономики с учетом новой реальности, которая складывается в мире.

Аксёнов выразил уверенность в том, что под руководством национального лидера Россия преодолеет все трудности и выйдет на новый этап развития.