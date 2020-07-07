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Сергей Аксёнов прокомментировал задержание в Крыму членов запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир»

Сергей Аксёнов прокомментировал задержание в Крыму членов запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 07.07.2020

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал спецоперацию силовиков в Крыму, в результате которой были задержаны 7 членов запрещено на территории РФ террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и национальной гвардии пресекли деятельность ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». Задержано 7 человек — 3 главаря и 4 рядовых активных участника. Это часть системной работы по борьбе с экстремизмом и терроризмом, которую очень последовательно и профессионально ведут наши правоохранительные органы, — сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что сам факт наличия на крымской земле запрещенных «хизбов» — во многом наследие украинского периода.

Киев много лет сквозь пальцы смотрел на деятельность экстремистов, рассчитывая использовать их в качестве инструмента для нагнетания межнациональной и межконфессиональной напряженности в регионе. Но в российском Крыму таким персонажам места нет, они должны и будут сидеть в тюрьме, без вариантов, — считает Глава Республики. — Не сомневаюсь, что Киев и его западные покровители попытаются обмануть международную общественность, представляя задержанных сторонников построения «всемирного халифата» в качестве жертв политических репрессий. Так бывало уже не раз. Это обычный прием дешевой пропаганды. Хочу подчеркнуть, что наши силовые структуры действуют строго в рамках закона. А преступники не имеют ни национальности, ни вероисповедания, хотя могут использовать национальные и религиозные идеи в качестве «прикрытия» для своих преступных планов.  

Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от угрозы экстремизма и терроризма.

Сергей Аксёнов прокомментировал задержание в Крыму членов запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир»

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