Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Обсудили развитие и укрепление связей между Крымом и ДНР, в том числе, социально-экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество, — прокомментировал встречу Аксёнов.

По его словам, особое внимание было уделено обсуждению новых перспективных направлений и взаимовыгодных проектов, приняты решения по дальнейшей проработке и практической реализации ряда проектов.

Мы нацелены на расширение взаимодействия между Крымом и ДНР. Договорились продолжать комплексную работу, направленную на расширение и укрепление сотрудничества, — резюмировал Глава Республики.

Также на встрече присутствовали председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Ян Гагин.