Сергей Аксёнов провел совещание по вопросам реализации ФЦП на территории Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание на тему реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». Он подчеркнул, что подобные совещания будут проводиться еженедельно. По словам Главы Крыма, главной целью данного совещания является отслеживание динамики реализации мероприятий ФЦП.

Должен быть создан простой инструмент, где можно будет мониторить ситуацию с объектами ФЦП. Докладывать должны непосредственно о тех объектах, которые выбиваются из графика. При этом если на конкретном объекте отставаний нет, график соблюдается, и не предвидится никаких проблем, присутствие на совещании ответственных лиц не обязательно, — уточнил Глава РК.

По мнению Сергея Аксёнова, сокращение бюрократических процедур окажет положительное влияние на ход реализации ФЦП.

Что касаемо вопросов взаимодействия с подрядчиками, работы с правоохранительными органами – все будет решаться максимально быстро. Если будут возникать частные вопросы, то готов лично выслушать и помочь в принятии необходимых решений, — добавил Глава Республики.

В ходе мероприятия обсуждалось строительство дошкольных учреждений, канализационного коллектора, объектов водо- и газоснабжения, а также объектов культурного наследия на территории Республики Крым.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.