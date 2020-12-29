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Сергей Аксёнов проверил, как завершается строительство детского сада в Мирном, под Симферополем

Сергей Аксёнов проверил, как завершается строительство детского сада в Мирном, под Симферополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 29.12.2020

Глава РК Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил дошкольное образовательное учреждение на 260 мест в селе Мирное Симферопольского района. По его словам, в ближайшем будущем детский сад будет готов принять на обучение юных крымчан.

На объекте уже завершены строительно-монтажные работы, учреждение укомплектовано современным оборудованием, завершена отделка. Строительство данного дошкольного образовательного учреждения проходило в рамках реализации задач национального проекта «Демография» и регионального проекта, направленного на помощь женщинам с детьми до 3 лет.

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Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов проверил, как завершается строительство детского сада в Мирном, под Симферополем

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