Сергей Аксёнов проверил, как завершается строительство детского сада в Мирном, под Симферополем

Глава РК Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил дошкольное образовательное учреждение на 260 мест в селе Мирное Симферопольского района. По его словам, в ближайшем будущем детский сад будет готов принять на обучение юных крымчан.

На объекте уже завершены строительно-монтажные работы, учреждение укомплектовано современным оборудованием, завершена отделка. Строительство данного дошкольного образовательного учреждения проходило в рамках реализации задач национального проекта «Демография» и регионального проекта, направленного на помощь женщинам с детьми до 3 лет.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.