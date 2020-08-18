Сергей Аксёнов проверил объекты строительства и реконструкции в Керчи

На ряде объектов — управленческие просчеты.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинспектировал объекты строительства и реконструкции в Керчи.

Продолжаем инспекцию объектов строительства и реконструкции на территории Республики Крым, на этот раз в городе-герое Керчи. Посетили большое количество объектов. К сожалению, наблюдаются проблемы по ряду направлений. Есть вопросы как к подрядчикам, так и к заказчикам, представители которых не всегда могут дать внятные ответы на поставленные вопросы, — заявил Сергей Аксёнов.

В рамках рабочего визита Глава Крыма проверил ход строительства общеобразовательной школы в районе ул. Архиепископа Луки, жилого дома на ул. Рыбаков, дороги к крепости Керчь. Также Сергей Аксёнов проинспектировал строительство разводящих сетей вдоль улиц Ворошилова, Правды и переулка Поветкина, благоустройство придомовой территории на проспекте Победы, 15, 16, 19, реновацию придомовых территорий на ул. Дейкало 2, 4, ул. Кавказской 17, 19, 21 и ул. Черноморской, 16, на бульваре Пионеров, 3.

Кроме того, Глава РК посетил объект благоустройства зоны отдыха на бульваре Пионеров, противооползневые сооружения берегового склона района Аршинцево, несанкционированную свалку.

В части благоустройства придомовых территорий есть определенные подвижки, подрядчик на месте работает, есть действительно все шансы закончить работы в срок. С другой стороны, многие вопросы с жителями, как сегодня стало известно, не обсуждались. Нужно чаще общаться органам власти с жителями города. Это очень важно, — подчеркнул Аксёнов.

В ходе визита стало известно, что капитальное строительство общеобразовательной школы на ул. Архиепископа Луки началось в июле, а в графике указано, что работы ведутся с февраля. При этом количество людей и техники не обозначены в графике работ, также нет подписи заказчика. Глава Крыма поручил разобраться в ситуации, найти ответственного за нестыковки в графике и его недоработку.

Работы по благоустройству на бульваре Пионеров на данный момент приостановлены, однако объект обещают доделать к концу года. Объект «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево» отличился некорректно составленным планом организации работ. Что касается строительства жилого дома на 48 квартир на ул. Рыбаков, ответственные люди от заказчика не владеют информацией по объекту, график не утвержден заказчиком, администрация города Керчи не бывает на месте. Кроме того, строительство разводящих сетей вдоль улиц Ворошилова, Правды и переулка Поветкина приостановлено, потому что в ходе строительных работ возникли проблемы пересечения со старыми сетями.

Все очень просто: всех, кого нам приходится искать, нужно уволить. Пусть ищут новую работу, предупреждали всех по 10 раз. Если необучаемые – это их трудности, — заявил Глава Крыма.

При этом есть и добросовестные подрядчики. Например, ремонт дороги по улице Мирошника с воинским мемориалом выполняется в соответствии с графиком, нареканий к работе нет. Подрядчиком по данному объекту выступает АО «ВАД».

Также Глава Крыма посетил Керченский политехнический колледж, где проходит реконструкция центрального корпуса. Окончание работ запланировано на 20 сентября, но на объекте зафиксировано недостаточное количество людей, есть необходимость в ускорении темпов.

Что касается дорожного строительства, копания ВАД буквально на днях начнет работу, 9 больших улиц в городе будет отремонтировано на общую сумму 615 млн. рублей, это достаточно большой объем для Керчи. Если в этом году все успеют сделать, то на следующий год объем финансирования будет кратно увеличен, — отметил Глава РК.

В ходе осмотра Керченской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова Сергей Аксёнов обратил внимание на отсутствие паспорта объекта. При этом подрядчик не видит угроз срыва сроков окончания работ.

На ряде объектов наблюдаются управленческие просчеты. В качестве примера Глава Крыма привел дорогу к крепости Керчь.

С февраля не могут получить разрешение на начало работ. Следовательно, сроки первоначальные уже сорваны. Завтра вице-премьер Евгений Кабанов доложит лично, как дальше будет развиваться ситуация по данному объекту, чем помочь подрядчику, как ускорить процесс, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что контроль работ слабый как со стороны республиканских органов власти, так и со стороны муниципальных.

Одна из основных проблем – отсутствие согласования с заказчиком графика произведения работ. К сожалению, положительной ситуации по этому направлению нет ни у кого. Тем не менее, Евгений Кабанов уже дал обещание в скором времени исправить текущую ситуацию, — сказал Глава Крыма.

По информации Сергея Аксёнова, наблюдаются проблемы координации между заказчиком и подрядчиком. Он напомнил, что координация – это прямая ответственность администрации города, которая должна быть заинтересована в реализации любого мероприятия такого рода на территории муниципалитета, и добавил, что за последние недели у керченской администрации были все шансы изменить ситуацию к лучшему и не допустить этого провала.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.