Сергей Аксёнов проверил объекты строительства Симферополя и Симферопольского района

Глава Республики Крым осмотрел объекты ФЦП и дорожного строительства в городе Симферополе и Симферопольском районе. В частности, Сергей Аксёнов посетил строящуюся школу в с. Заречном, которая, со слов представителей подрядчиков, 1 сентября 2021 года сможет принять детей. Однако на объекте зафиксирована слабая организация рабочего процесса – небольшое количество рабочих, а также график выполнения работ содержит недостоверную информацию.

Также Аксёнов проверил ход выполнения ремонтных работ на улицах 40 лет Победы и Салгир-бою в с. Добром, где работы проводятся не в должном объёме.

В Симферополе были проинспектированы объекты дорожного строительства на улицах Беспалова, Ломоносова, Контр-адмирала Жукова, Битакской и Грибоедова, а также объект благоустройства общественной территории – сквер на улице Киевской.

К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, которые были озвучены всем чиновникам, ответственным за выполнение ФЦП и строительство дорожных объектов, во время рабочего выезда в Симферопольский район был зафиксирован целый список нарушений, — заявил Глава Крым по итогам рабочей поездки.

Сергей Аксёнов разъяснил, что накануне были актуализированы графики выполнения работ, определены сроки выхода подрядчиков на объекты, а по факту выяснилось, что практически ни на одном из посещенных объектов работы не велись.

Более того, графики, о которых говорили и переспрашивали более десятка раз, не приведены к единой форме. Что еще больше удивляет, так это согласование хаоса в паспортах объектов всеми службами, — отметил Глава Республики.

При этом из положительных примеров стоит отметить ремонт на улицах Битакской и Грибоедова, где работы идут в соответствии с установленным графиком.

Глава Крыма обозначил, что уже в этот четверг на еженедельном совещании по строительной отрасли будет заслушан доклад начальника ГКУ «Инвестстрой» о сложившейся ситуации.

Если коллеги думают, что за них будет кто-то работать – эта мысль в корне ошибочна. Каждый чиновник, взявший на себя определенные обязательства и исполняющий конкретные функции, должен понимать, что он лично отвечает за ошибочные действия и что еще хуже — за бездействие. Все, кто не готов к такому режиму, – будут искать другое место работы. Не сомневаюсь, что мы найдем тех, кто справится с поставленными задачами гораздо лучше выбывших из строя, — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Фото: пресс-служба Главы РК.