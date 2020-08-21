Сергей Аксёнов провёл заседание по реализации нацпроектов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме онлайн провел еженедельное заседание Координационного штаба по реализации мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов. Обсуждались четыре нацпроекта: «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Глава Крыма отметил, что на ряде объектов фиксируются отставания.

Исполнители по всем направлениям должны четко понимать: единожды ошибиться может каждый, могут быть объективные причины, но во второй раз за этим должен последовать выговор, а в третий – увольнение по статье. Логика простая, решение справедливое – прошу внести в протокол, — подчеркнул Глава РК.

В ходе мероприятия стало известно, что кассовое освоение и по указанным нацпроектам, и по всем остальным направлениям за истекшие две недели увеличилось. В частности, в числе лучших с точки зрения реализации были отмечены нацпроекты «Экология», «Малое и среднее предпринимательство» и «Культура».