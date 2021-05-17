Сергей Аксёнов в Госдуму не собирается

Но список «Единой России» в Крыму, скорее всего, возглавит.

В эфире телеканала «Миллет» Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал слухи о своей отставке и «уходе» в Госдуму.

У меня у самого планов сменить работу нет. Я человек команды, прежде всего, нашего лидера, нашего Президента. Все решения относительно моей работы будет принимать Президент либо крымчане во время избирательной компании… Я таких планов точно не имел, — заявил Аксёнов.

Он подтвердил, что возглавит крымский список «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму.

Список в Думу возглавляю с точки зрения того, что я вхожу в бюро высшего совета «Единой России». Я буду работать на имидж и на формирование репутации «Единой России», – объяснил Аксёнов.

Подобная практика использования «локомотивов» в регионах – не редкость. Чаще всего во главе избирательных списков становятся люди с высоким рейтингом, имиджевые, популярные фигуры с достаточным кредитом доверия избирателей. Отметим и то, что последние две-три недели «неофициальные сообщения» о грядущей отставке Сергея Аксёнова звучат все чаще. Еще одна деталь: сегодня в телеэфире Глава Крыма говорил о том, что не собирается в Госдуму, но ничего не сказал о возможности назначения на должность полпреда Президента в Сибирском федеральном округе. В любом случе, решение за Главой государства. Аксёнов же сегодня подтвердил, что он — «человек команды Президента».