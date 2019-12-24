Сергей Аксёнов в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл итоговую пресс-конференцию, на которой ответил на все интересующие представителей СМИ вопросы. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире телеканала «Крым 24» и радио «Крым» и длилась более 2 часов. На мероприятие аккредитовались представители 40 муниципальных, республиканских и федеральных средств массовой информации.

Журналисты задали Сергею Аксёнову более 30 вопросов на различные темы. Так, Глава Крыма подтвердил: Республику ждет дорожный прорыв. За три года более 60 % крымских дорог планируют довести до федерального уровня. До 1 февраля компании «ВАД» и «Центрдорстрой» станут единственными подрядчиками ремонта федеральных, региональных и муниципальных дорог в Крыму.

Уже поручение президента правительству Российской Федерации вышло о назначении до 1 февраля компаний «ВАД» и «Центродорстрой» единственными исполнителями по ремонту муниципальных, региональных и федеральных дорог на территории Республики Крым. Решение уже состоялось. Условно, компания «ВАД» будет отвечать за Ленинский район, Керчь, Феодосию, «Центродорстрой» будет работать в Симферополе. Предварительно могу сказать, в Керчи в 2020 году будут отремонтированы 32 километра дорог, в Симферополе – 68. Для нас это такие цифры, которые позволят в принципе изменить ситуацию к лучшему, — заявил Глава РК.

Высокие цены на продукты питания и лекарства, по словам Аксёнова, остаются главной проблемой в регионе. Но он – оптимист, считает, что ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста позволит стабилизировать ценовую политику и снизить стоимость товаров.

Ожидаем, что у нас логистика все-таки упростится, доставки продовольствия, строительных материалов и так далее… Ввод моста в эксплуатацию повлияет на ценовую политику в Республике Крым. Это должно быть, я в это верю. Снижение будет так или иначе, стабилизация стоимости самых необходимых товаров, которыми пользуется наше население, – сказал Аксёнов.

Он напомнил, что в Крым будет сразу ходить девять пар пассажирских поездов, но полуостров, по его словам, больше ожидает начало грузового сообщения, которое начнется уже в июле.

Кроме того, в Республике в 2020 году отремонтируют 210 фельдшерско-акушерских пункта, а также построят 56 новых. Вместе с тем, в регионе появится 23 модульных амбулатории. К строительству приступят уже в январе. Также до 2022 года в Республике закупят 600 квартир для медиков узкого профиля.

В 2020 году мы планируем 56, даже чуть больше, чем было заявлено в планах, ФАПов модульных поставить и 23 новые модульные амбулатории. Будет строить Азнакаевский завод, который у нас строил в 2014-2015 году, были ФАПы лучше, чем последние, которые мы закупали, соответственно, будет контракт заключен с единственным исполнителем по этому направлению. Они уже здесь находятся и к работам приступают с января месяца, — рассказал Аксёнов.

Специалистов будут «завлекать» квартирами.

Мы по узким специалистам будем закупать около 300 квартир в 2020 году и 300 в 2021 году. Деньги в региональном бюджете будут заложены в январе, — добавил Глава Республики.

На эти цели на три года будет выделено 24 миллиарда рублей.

В общей сложности в Крыму будет отремонтировано около 250 медицинских учреждений.

Большие деньги будут выложены в капитальный ремонт учреждений здравоохранения. В общей сложности будет отремонтировано около 250 зданий. Часть из них находится в Симферополе — это 20%. Медучреждения должны соответствовать федеральным стандартам, — отметил Глава РК.

Он уточнил, что до 2021 года планируется в медицинских учреждениях установить видеонаблюдение.

В ходе пресс-конференции прозвучали вопросы о мерах по пресечению незаконного строительства в курортных городах Крыма, вовлечению молодёжи в работу правительства, а также вопросы развития инфраструктуры крымских городов.

В завершение пресс-конференции Сергей Аксёнов поздравил представителей СМИ с наступающим Новым годом и поблагодарил за объективное освещение событий, происходящих в Крыму.