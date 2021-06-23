Сергей Аксёнов в режиме онлайн доложил Президенту о ходе ликвидации последствий ЧС в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе совещания с членами Правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧС в Крыму.

Открывая заседание, Президент поднял тему ситуации с паводками в Крыму и заслушал доклад профильных министров и Главы Крыма о положении дел в Республике.

На сегодняшний день главная задача – уборка территорий, откачка воды из подвалов. Работы должны быть завершены 27 июня, возможно, для гражданских организаций, — до 28 июня, — доложил Президенту Сергей Аксёнов.

По словам Главы Крыма, еще одной важной задачей является определение ущерба, нанесенного непогодой. На данный момент работает 34 межведомственные группы, по состоянию на 9:00 23 июня подано и составлено 755 актов повреждения имущества. Работа в этом направлении продолжается, она будет закончена 28 июня. По состоянию на 23 июня 661 предприниматель (из них 57 – из Ялты и 604 — из Керчи) подали заявки о нанесении ущерба.

Сейчас идет расчёт сумм, возможностей компенсации. Но главное, что на текущий момент жизни и здоровью граждан РФ и гостей Крыма ничего не угрожает. Все последствия ЧС ликвидируются в штатном режиме, рассчитываем размер ущерба по инфраструктуре, — уточнил Глава РК.

При этом Сергей Аксёнов обратился к Главе государства с просьбой разрешить предоставить в Правительство РФ предложения по восстановлению инфраструктуры до 28 июня.

Глава Крыма выразил благодарность Владимиру Путину и федеральному Правительству за принятые решения по ликвидации чрезвычайной ситуации на полуострове.

Владимир Путин добавил, что по просьбе Сергея Аксёнова к работе, связанной с оценкой ущерба и организацией восстановления объектов, которые нуждаются в ремонте, также присоединится Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе доклада Министра обороны Сергея Шойгу прозвучала информация о том, что министерство сформировало группировку сил в составе 21 600 военнослужащих, 1367 единиц техники Южного военного округа и ВДВ. На пункте управления Черноморского флота развернут штаб по координации деятельности привлекаемых сил и контролю выполнения поставленных задач. Министр добавил, что на текущий момент работы развернуты в 36 наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктах, вывезено более 3 тысяч кубометров мусора, расчищены русла двух рек. Также местному населению выдано свыше 320 кубометров питьевой воды, оказана помощь в вывозе пришедшего в негодность имущества 223 домов.