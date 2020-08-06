Сергей Аксёнов вручил семилетней Даше Павловой, которая спасла тонущего мальчика, путевку в «Артек»

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился с 7-летней Дашей Павловой из Тулы, которая спасла 5-летнего мальчика, упавшего в бассейн, и ее родителями.

Ты молодец, настоящая героиня! Вся страна тобой гордится. Правильное воспитание – не задумывалась даже, не было времени на раздумье. Увидела, что произошло, и мгновенно отреагировала, смело бросилась в бой за спасение мальчика, — отметил Аксёнов.

Кроме слов благодарности, Глава РК вручил девочке путевку в «Артек» на следующий год с возможностью самостоятельно выбрать смену, которая будет наиболее удобна. Также Даше Павловой были вручены подарки: сертификат на приобретение спортивной формы, памятный знак, конфеты, сертификат на посещение аквапарка, игрушки.

Глава Крыма выразил признательность родителям девочки за то, что воспитали настоящего патриота и бесстрашного человека.

Напомним, 7-летняя туристка из Тулы Даша Павлова спасла 5-летнего Арсения из города Когалым (Ханты-Мансийский автономный округ). История произошла отеле, где отдыхали семьи обоих детей. Мальчик катался на самокате и упал в бассейн. В ту же секунду Дарья, не раздумывая, бросилась в воду и спасла жизнь не умеющему плавать мальчику.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.