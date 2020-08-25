Сергей Аксёнов вручил студенческие билеты крымским абитуриентам, поступившим во ВГИК

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии вручения студенческих билетов абитуриентам, потупившим во ФГБОУ ВППО «Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова».

По мнению Аксёнова, поступление в легендарный ВГИК – это результат упорного труда, большой личный успех каждого из абитуриентов и знаковое событие для Крыма, ведь это лучшая в мире школа киноискусства.

Хочу поздравить наших абитуриентов с поступлением в легендарный ВГИК! Это ваш большой личный успех и знаковое событие для Крыма. Вам выпала честь учиться в уникальной и лучшей в мире школе киноискусства, под руководством выдающихся мастеров, – сказал Глава Крыма.

Он отметил важность того, что обучение будет целевым, за счет бюджетных средств Республики.

Это не привилегия, а огромный кредит доверия, который вы получаете от Республики. Мы верим в вас, надеемся на вас и видим потенциал, который вы сможете реализовать, когда вернетесь домой после обучения, чтобы развивать крымский кинематограф, телевидение, театральное искусство, — сказал Аксёнов.

В ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусств между Республикой Крым и Всероссийским государственным институтом кинематографии. Сергей Аксёнов выразил уверенность, что это будет способствовать развитию Крыма как одного из ведущих центров культурного пространства России, подготовке и повышению квалификации кадров в сфере культуры и искусств, а также реализации творческого потенциала молодых крымчан, их талантов и способностей.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поблагодарил ректора ВГИКа Владимира Малышева, народного артиста России Александра Михайлова и министра культуры РК Арину Новосельскую, которые проделали огромную работу в ходе проведения набора студентов.

Фото: пресс-служба Главы РК.