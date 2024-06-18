Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым

Глава Крыма посетил сафари-парк «Тайган».

Глава РК Сергей Аксёнов посетил парк львов «Тайган» в Белогорском районе, где осмотрел территорию и ознакомился с условиями содержания питомцев сафари-парка. Эмоции – на фото. Да и разговор в «Тайгане», судя по всему, получился душевным.

С директором парка, предпринимателем Олегом Алексеевичем Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам. Благодарю Олега Алексеевича и весь коллектив сафари-парка за гостеприимство и работу, а также за помощь историческим регионам, — подытожил Сергей Аксёнов.

Фото: пресс-служба Главы РК.