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Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в у» Олегом Зубковым

Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:55 18.06.2024

Глава Крыма посетил сафари-парк «Тайган».

Глава РК Сергей Аксёнов посетил парк львов «Тайган» в Белогорском районе, где осмотрел территорию и ознакомился с условиями содержания питомцев сафари-парка. Эмоции – на фото. Да и разговор в «Тайгане», судя по всему, получился душевным.

С директором парка, предпринимателем Олегом Алексеевичем Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам. Благодарю Олега Алексеевича и весь коллектив сафари-парка за гостеприимство и работу, а также за помощь историческим регионам, — подытожил Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым Сергей Аксёнов душевно пообщался с «главным по львам и тиграм в Крыму» Олегом Зубковым

Фото: пресс-служба Главы РК.

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