Сергей Аксёнов и Герман Греф открыли в Симферополе главное отделение Сбербанка

В офисах Сбербанка в Крыму работает команда настоящих профессионалов, которые всегда оперативно и эффективно реагируют на любые замечания и предложения. Благодарю Германа Оскаровича Грефа за плодотворное сотрудничество и за все решения, которые принимаются для развития Крыма. Органы власти продолжат оказывать содействие успешной работе банка. Уверен, расширение сети Сбербанка в республике даст дополнительный стимул к развитию бизнеса. Кроме того, открытие новых офисов обеспечит создание рабочих мест для крымчан, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Герман Греф назвал содействие в развитии социальной инфраструктуры республики одной из задач Сбербанка в Республике Крым.

Мы планируем внедрять полученный за годы работы по всей территории России опыт, чтобы обеспечить лучший сервис для жителей Крыма. Поздравляю команду с открытием нашего головного офиса в Республике Крым. Крым должен стать регионом, где Сбер предоставляет услуги на самом высоком уровне, – отмечает Председатель Правления Сбербанка России.

Сергей Аксёнов и Герман Греф ознакомились с работой отделения, осмотрели офисы по обслуживанию клиентов. Также был вручен подарок трехтысячному клиенту банка.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов, Председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» Анатолий Песенников, управляющий главным офисом по Республике Крым Юго-Западного банка СБЕР Андрей Подсвиров, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым