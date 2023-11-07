Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову
актуально в республике
Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:50 07.11.2023

Памятник находится на Аллее Героев в поселке Кореиз.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии открытия памятника руководителю советской контрразведки Петру Федотову на Аллее Героев в южнобережном поселке Кореиз.

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

Выступая с приветственным словом, помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что программа по увековечиванию памяти советских военачальников, разведчиков и контрразведчиков направлена на возвращение в историю забытых имен выдающихся соотечественников.

Более двадцати имен возвращено в нашу историческую память. В честь тех, кто был вычеркнут из истории в силу различных причин, открываются памятники и мемориальные доски, присваиваются имена скверам, улицам и площадям. Мы не можем исправить допущенные ошибки, но можем восстановить историческую справедливость и отдать должное этим людям, посмертно вернуть славу советским разведчикам. Поэтому реализация программы будет продолжена, – сказал Владимир Мединский.

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

Он напомнил, что благодаря Петру Федотову были сохранены жизни не только первых лиц, но и сотен тысяч мирных граждан, советских бойцов и солдат союзников.

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что увековечивание памяти людей, сыгравших свою роль в истории, но забытых, – хорошая практика, тем более что данная программа поддержана Президентом.

Вклад граждан Советского Союза и сотрудников органов безопасности в победу был колоссальный. Вся страна жила в едином порыве, каждый прилагал все усилия для достижения главной цели. Особую роль сыграли те, кто был на передовой и вел страну к победе своими решениями и трудом, а иногда и ценой жизни и здоровья. Федотов Петр Васильевич был в числе таких людей. Открытие ему памятника – событие для Крыма и для молодежи, у которой будет возможность прикоснуться к истории и узнать о великих поступках наших предков, – заявил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

Он подчеркнул, что сегодня перед нами стоит такая же задача по обеспечению безопасности нашего государства. Для этого всем нужно консолидироваться вокруг Президента и военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Узнайте больше:  А не поздравить ли нам Дедушку Мороза с днем рождения?

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

В завершение Сергей Аксёнов заверил, что поддерживает подобные инициативы по увековечиванию памяти героев, и выразил благодарность Владимиру Мединскому, Военно-историческому обществу, ФСБ России и Управлению ФСБ России в Крыму, Управлению делами Президента РФ.

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

После торжественного открытия состоялось возложение цветов. В рамках мероприятия Сергей Аксёнов осмотрел Юсуповский дворец, рядом с которым находится Аллея Героев.

Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

СПРАВКА:  Петр Васильевич Федотов родился 18 декабря 1900 года в Санкт-Петербурге. В годы Великой Отечественной войны и послевоенный период Федотов Петр Васильевич возглавлял контрразведку страны, занимал должность заместителя министра государственной безопасности, а в период с 1947 по 1952 год – заместителя председателя Комитета информации, в состав которого входила внешняя разведка.  За годы службы Петр Васильевич был награжден многими медалями и орденами, среди которых два ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, орден «Знак Почета». За безупречную работу во время встреч союзников в Ялте Федотов был удостоен ордена Кутузова I степени.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.