Сергей Аксёнов и Владимир Мединский открыли памятник руководителю советской контрразведки Петру Федотову

Памятник находится на Аллее Героев в поселке Кореиз.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии открытия памятника руководителю советской контрразведки Петру Федотову на Аллее Героев в южнобережном поселке Кореиз.

Выступая с приветственным словом, помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что программа по увековечиванию памяти советских военачальников, разведчиков и контрразведчиков направлена на возвращение в историю забытых имен выдающихся соотечественников.

Более двадцати имен возвращено в нашу историческую память. В честь тех, кто был вычеркнут из истории в силу различных причин, открываются памятники и мемориальные доски, присваиваются имена скверам, улицам и площадям. Мы не можем исправить допущенные ошибки, но можем восстановить историческую справедливость и отдать должное этим людям, посмертно вернуть славу советским разведчикам. Поэтому реализация программы будет продолжена, – сказал Владимир Мединский.

Он напомнил, что благодаря Петру Федотову были сохранены жизни не только первых лиц, но и сотен тысяч мирных граждан, советских бойцов и солдат союзников.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что увековечивание памяти людей, сыгравших свою роль в истории, но забытых, – хорошая практика, тем более что данная программа поддержана Президентом.

Вклад граждан Советского Союза и сотрудников органов безопасности в победу был колоссальный. Вся страна жила в едином порыве, каждый прилагал все усилия для достижения главной цели. Особую роль сыграли те, кто был на передовой и вел страну к победе своими решениями и трудом, а иногда и ценой жизни и здоровья. Федотов Петр Васильевич был в числе таких людей. Открытие ему памятника – событие для Крыма и для молодежи, у которой будет возможность прикоснуться к истории и узнать о великих поступках наших предков, – заявил Глава Крыма.

Он подчеркнул, что сегодня перед нами стоит такая же задача по обеспечению безопасности нашего государства. Для этого всем нужно консолидироваться вокруг Президента и военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

В завершение Сергей Аксёнов заверил, что поддерживает подобные инициативы по увековечиванию памяти героев, и выразил благодарность Владимиру Мединскому, Военно-историческому обществу, ФСБ России и Управлению ФСБ России в Крыму, Управлению делами Президента РФ.

После торжественного открытия состоялось возложение цветов. В рамках мероприятия Сергей Аксёнов осмотрел Юсуповский дворец, рядом с которым находится Аллея Героев.

СПРАВКА: Петр Васильевич Федотов родился 18 декабря 1900 года в Санкт-Петербурге. В годы Великой Отечественной войны и послевоенный период Федотов Петр Васильевич возглавлял контрразведку страны, занимал должность заместителя министра государственной безопасности, а в период с 1947 по 1952 год – заместителя председателя Комитета информации, в состав которого входила внешняя разведка. За годы службы Петр Васильевич был награжден многими медалями и орденами, среди которых два ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, орден «Знак Почета». За безупречную работу во время встреч союзников в Ялте Федотов был удостоен ордена Кутузова I степени.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.