Сергей Аксёнов: миграционную политику России необходимо ужесточить

При найме сотрудников работодателям следует отдавать предпочтение российским гражданам, а не трудовым мигрантам. Такое мнение выразил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».

Как акцентировал Сергей Аксёнов, права и свободы россиян должны быть надежно защищены, а текущую концепцию миграционной политики необходимо ужесточить.

По разным оценкам, в нашей стране находится около 14 млн. мигрантов. К сожалению, наблюдается тенденция их объединения в этнические анклавы, в пределах которых они устанавливают свои правила, создают привычный образ жизни. Это не только не помогает им интегрироваться в наше общество, ассимилироваться, но и провоцирует конфликты, влияет на рост преступности, – считает Глава Республики.

За последнее время в ходе рейдов по Крыму было выявлено 85 иностранцев, чье нахождение в республике признано нежелательным. Согласно законодательству, мерой ответственности за нарушение режима пребывания является депортация, которую Сергей Аксёнов признает недостаточной.

Республика Крым планирует инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, в соответствии с которым полную ответственность за трудовых мигрантов должны будут нести работодатели с момента их въезда и до убытия на родину, – сообщил Аксёнов.

Он подчеркнул, что возникшее положение дел не является вопросом дискриминации по национальному или религиозному признаку.

Ранее Сергей Аксёнов подписал два указа, согласно которым на территории Республики установлены новые условия для привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.

Так, указ от 11 апреля 2024 года устанавливает норму, согласно которой в патенте на временное осуществление трудовой деятельности, выдаваемом на территории Республики Крым иностранным гражданам, должны указываться их профессии. Указ от 15 апреля 2024 года устанавливает запрет до конца текущего года на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.