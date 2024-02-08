Сергей Аксёнов обозначил мероприятия на 2024 год по предупреждению ЧС в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заседании коллегии Главного управления МЧС России по Республике Крым в режиме видеоконференции.

В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Крыму в 2023 году. Кроме того, были обозначены и поставлены задачи на текущий год.

Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам МЧС за проделанную в 2023 году работу:

Из всех испытаний, которые выпали нам в прошлом году, включая ноябрьскую стихию, когда без электроснабжения остались почти полмиллиона человек, мы вышли с честью и достоинством. Это стало возможно благодаря слаженности федеральной и республиканской служб МЧС, которые оперативно и эффективно выполняют все свои функциональные и должностные обязанности.

Глава Республики отметил, что задачи на 2024 год по-прежнему включают мероприятия по противопожарной защите, укреплению берегов и подготовке гидротехнических сооружений в паводкоопасный период.

Сергей Аксёнов также выразил надежду, что все поручения, которые дают Президент Владимир Путин и Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, будут исполнены в полном объеме.