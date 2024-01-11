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Сергей Аксёнов обозначил приоритетные направления работы в муниципалитетах на 2024 год

Сергей Аксёнов обозначил приоритетные направления работы в муниципалитетах на 2024 год

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:02 11.01.2024

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочего совещания определил приоритетные направления работы в муниципальных образованиях на 2024 год. Это:

  • организация уличного освещения,
  • асфальтирование внутридворовых проездов,
  • ремонт лифтов и кровель многоквартирных домов,
  • установка детских спортивных площадок.

Муниципалитеты должны будут согласовать все планы по объектам, после чего опубликовать их. Данную работу необходимо провести в течение следующей недели. Все запланированные мероприятия должны быть завершены до конца текущего года, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также добавил, что к 1 февраля будут актуализированы планы по строительству модульных спортзалов, ремонту школ и закупке медицинского оборудования для медучреждений.

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