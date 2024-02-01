Сергей Аксёнов озвучил планы по благоустройству территорий муниципальных образований в 2024 году

Глава РК Сергей Аксёнов определил планы и задачи по благоустройству территорий муниципальных образований республики в 2024 году. По его информации, все работы будут выполняться за счет бюджетов разных уровней, в первую очередь республиканского.

Планируется благоустройство 40 общественных и 109 дворовых территорий; организация 1159 контейнерных площадок; ремонт 342 кровель многоквартирных домов и ряда социальных объектов; замена 551 лифта, срок службы которых превысил 30 лет.

Кроме того, в муниципальных образованиях будут обустроены 143 детские и спортивные площадки.

Из них 98 будут организованы за счет республиканского бюджета. Объекты определялись на основании обращений граждан, поступивших в течение 2023 года, а также по решению глав администраций муниципалитетов, в которых проживает наибольшее количество детей. До 80 % заявлений будут удовлетворены, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также сообщил, что будет проведен ремонт внутридомовых проездов многоквартирных домов. В настоящее время работы в первую очередь требуются в городе Симферополе, городе-герое Керчи, Симферопольском районе.

В населенных пунктах продолжится организация уличного освещения. Общая протяженность линий составит 1070 километров.

Помимо этого, за счет республиканского бюджета планируется построить 11 модульных спортивных залов в восьми муниципалитетах: городах Саки и Симферополь, Симферопольском, Красногвардейском, Бахчисарайском, Ленинском, Сакском и Джанкойском районах.

Наряду с этим предусматривается также приобретение мебели и оборудования для ряда медицинских учреждений на общую сумму 100 млн рублей. Речь идет о ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница», ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». Также будет построено здание для размещения аппарата МРТ в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница».

Сергей Аксёнов подчеркнул, что озвученные на этот год планы должны быть реализованы в максимально сжатые сроки.

Все работы нужно завершить до августа без задержек и срывов. Адреса запланированных объектов и сроки их исполнения необходимо довести до сведения крымчан, – отметил Глава Республики.

Графики работ должны быть опубликованы до конца текущей рабочей недели на сайтах муниципальных образований и профильных министерств и ведомств.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.