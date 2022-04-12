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Сергей Аксёнов поддержал тезисы Президента РФ Владимира Путина о спецоперации на Украине
Фото: Kremlin.ru

Сергей Аксёнов поддержал тезисы Президента РФ Владимира Путина о спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 12.04.2022

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал выступление Президента РФ Владимира Путина в ходе совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Полностью поддерживаю тезисы Президента, высказанные в ходе пресс-конференции на космодроме «Восточный». Специальная военная операция на Украине – вынужденная мера, столкновение с нацистами, выпестованными Западом, было неизбежным, вопрос был только во времени. Если бы Россия не начала специальную военную операцию, то удар был бы нанесен по России. Логика Запада – разделить братские народы. Так было в прошлом, так есть и сейчас. Логика действий России – защита народа Донбасса, освобождение украинского народа.

Операция идет по плану, все цели, поставленные нашим национальным Лидером и Верховным Главнокомандующим, будут достигнуты. Это ясный сигнал всему миру. Трудности только сплачивают нас, и мы их обязательно преодолеем. Это тоже должно быть очевидно для всех: как для друзей, так и для врагов, — говорится в комментарии Главы Крыма.

 

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