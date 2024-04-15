Сергей Аксёнов подписал указы о трудовой деятельности иностранных граждан в Крыму

Ограничения существенные.

Глава РК Сергей Аксёнов подписал два указа, согласно которым в Крыму принимаются обновленные условия привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Подчеркивается недопустимость бесконтрольного пребывания трудовых мигрантов как в Республике Крым, так и в Российской Федерации в целом.

Совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым предпринимаем ряд мер, которые позволят упорядочить текущую ситуацию. Мы должны понимать, где находится каждый трудовой мигрант. Соответственно, работодатель должен контролировать их нахождение на рабочем месте, а правоохранительные органы – следить за тем, чтобы по окончании трудовой деятельности, они покидали страну, – прокомментировал Глава Крыма.

Заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко разъяснил указ, устанавливающий на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории республики, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

Документ, подготовленный по поручению Главы Крыма, вводит ограничение не сразу. Оно вступит в силу через шесть месяцев, а значит, у работодателей есть время для подбора и замены трудящихся у них иностранных работников на основании патентов, – пояснил вице-премьер.

Он уточнил, что граждане, нарушившие указанную норму, будут подлежать выдворению.

В свою очередь, Сергей Аксёнов акцентировал, что количество видов деятельности, к которым можно привлекать иностранцев, сокращено.

Трудовые мигранты смогут работать только в сферах строительства и туризма, – проинформировал Глава Крыма.

С перечнем видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение в 2024 году хозяйствующими субъектами иностранных работников, можно ознакомиться по ссылке.

То есть! Ни в сельском хозяйстве, ни в торговле, ни в транспорте, ни в ЖКХ никаких мигрантов быть не должно. Но есть вполне законные условия для нормального трудоустройства. А еще в Крыму обещают бороться с мигрантами-«обманщиками».

Как объяснил Игорь Михайличенко, второй указ устанавливает норму, согласно которой в патенте на временное осуществление трудовой деятельности, выдаваемом на территории Республики Крым иностранным гражданам, должны указываться их профессии.

Проще говоря, в патенте будет обозначаться специальность, должность, вид трудовой деятельности иностранного гражданина. Если в ходе проверки выясняется, что он трудится не по профессии, гражданин будет также подлежать выдворению, – сказал вице-премьер.

По информации заместителя начальника Управления по вопросам миграции МВД по РК Александра Пальченко, в ходе проведения мероприятий по стабилизации миграционной и оперативной обстановки на территории Республики было выявлено более 500 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Из них порядка 100 человек незаконно осуществляли трудовую деятельность. Одной из причин и условий совершения административных правонарушений иностранцами является безответственность работодателя, – отметил Пальченко.

До 1 мая текущего года правительство Республики Крым намерено выступить с законодательными инициативами об ужесточении мер ответственности для иностранных граждан, преступивших российские законы.

Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители гарантированно выдворяться за пределы России. Мы рады всем иностранным работникам, которые приезжают трудиться в Крым, однако их пребывание здесь должно стать более организованным, – подытожил Сергей Аксёнов.

Фото: пресс-служба Главы РК.