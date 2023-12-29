Сергей Аксёнов подвел итоги работы муниципальных образований в Крыму за 2023 год

Глава РК Сергей Аксёнов подвел итоги 2023 года в ходе совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Крыму.

Несмотря на то, что еще остается ряд нерешенных вопросов, в 2023 году впервые за много лет выполнен такой огромный объем работ. Тем не менее уверен, что проведенная нами работа над ошибками позволит повысить общую успеваемость в следующем году. Уже заключено значительное количество контрактов на 2024 год, что позволит приступить к непосредственному выполнению работ уже в январе. Также есть и динамика в вопросе исполнительской дисциплины, наблюдаются положительные изменения в части санитарной очистки в муниципалитетах, – сказал Глава Крыма.

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк рассказал о выполнении кассового плана в 2023 году. Доходная часть бюджета составляет более 89 млрд. рублей, что на 22% больше, чем в прошлом году. По прогнозам расходная часть бюджета будет выполнена на 99,9%.

Министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец проинформировал о том, что на сегодняшний день отремонтированы все кровли, пострадавшие в результате непогоды. При этом остается задача по проведению капитального ремонта кровель на ряде объектов. Кроме того, Сергей Донец сообщил, что проведена обрезка деревьев. Эта задача была выполнена по отдельному поручению Главы Крыма, поскольку причиной многочисленных повреждений и обрывов линий электропередачи зачастую было падение веток деревьев, сломанных в результате удара стихии.

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов в свою очередь проинформировал о ходе восстановления берегоукрепительных сооружений. Завершить подготовку сметной документации планируется к 20 января. Также Никита Тарасов сообщил, что в результате стихии пострадало 754 жилых помещения. Списки объектов, где будет проведен текущий и капитальный ремонт, будут утверждены до 12 января.

Кроме того, обсуждались вопросы благоустройства, выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим в результате ЧС, а также содержание автомобильных дорог.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.