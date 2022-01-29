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 Сергей Аксёнов принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Республике Крым

Сергей Аксёнов принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Республике Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 29.01.2022

Обсуждались итоги 2021 года.

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Республике Крым. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности органов внутренних дел республики в 2021 году и определены задачи на 2022 год.

Аксёнов подчеркнул важность объединения усилий правоохранительных органов, республиканской и местной власти, учреждений образования и социальной защиты, общественных организаций в профилактике преступности и правонарушений. Он акцентировал внимание на усилении работы участковых на территории республики.

Необходимо сделать более значимой роль участковых в жизни граждан на подведомственной им территории. Для улучшения уровня взаимодействия с населением в районах республики будут установлены модульные пункты для приема граждан, — отметил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ведомства за поддержание стабильности и безопасности в республике и заверил, что правительство РК и впредь будет оказывать органам внутренних дел всю необходимую помощь.

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