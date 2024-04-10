Сергей Аксёнов призвал глав местных администраций лично выезжать в поселения для решения проблем людей

В ходе очередной рабочей поездки в Симферопольский район Глава РК Сергей Аксёнов продолжил осмотр проблемных объектов и локаций муниципального образования.

Первой точкой осмотра стала Мирновская врачебная амбулатория. Ранее Сергей Аксёнов сообщал о планах установить в течение года новое модульное здание взамен действующего, которое уже не соответствует требованиям времени.

Глава Крыма пообщался с коллективом учреждения здравоохранения. Была озвучена потребность в стоматологическом оборудовании. Сергей Аксёнов отметил, что будет определен оптимальный вариант, позволяющий закупить все необходимое уже сейчас, а в будущем перевезти его в новое здание без дополнительных сложностей.

Глава Республики также осмотрел площадку, на которой планируется построить модульное здание медучреждения. Впоследствии может быть принято решение об открытии поликлиники вместо амбулатории, поскольку в сельском поселении постоянно растет численность населения.

Особое внимание Сергей Аксёнов уделил состоянию дорожной сети поселения. Глава Крыма подчеркнул важность завершения всех начатых работ по грейдированию и отсыпке щебнем.

Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк сообщил, что в настоящее время проводится инвентаризация дорог для проведения в ближайшей перспективе ямочного ремонта асфальтового покрытия. По последним подсчетам, предстоит отремонтировать около 11 тысяч кв. метров ям и выбоин.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поручил руководству администрации муниципалитета в трехдневный срок организовать уборку навалов строительного мусора в Мирном.

Далее Глава Республики посетил села Белоглинка, Грушевое.

По итогам выездной работы Сергей Аксёнов отметил неудовлетворительное санитарное состояние сельского поселения:

Ситуацию по уборке, покосу травы, порубке сухостоя необходимо исправить. В отношении ответственных лиц нужно применить дисциплинарные меры, а все первоочередные работы должны быть выполнены до начала следующей недели.

Аксёнов дал поручение привести в порядок придомовую территорию МКД и детские площадки, установить отсутствующие канализационные люки. Он заострил внимание глав администраций муниципальных образований на необходимости лично выезжать в поселения, чтобы не только контролировать ситуацию с проведением уборки, но и решать все организационные вопросы на местах.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.