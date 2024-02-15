Сергей Аксёнов провел встречу с новоизбранным крымским омбудсменом

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с новым уполномоченным по правам человека в Республике Крым Александром Штехбартом, назначенным на должность 12 февраля 2024 года.

Как сообщает управление информации и пресс-службы Главы РК, в ходе встречи обсуждались текущие задачи омбудсмена, а также были обозначены будущие планы в сфере соблюдения и защиты прав и свобод крымчан.

Сергей Аксёнов озвучил приоритетные вопросы, требующие внимания уполномоченного по правам человека, в том числе по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Глава Республики подчеркнул важность реализации всех прав граждан, гарантированных законом, и выразил готовность содействовать решению возникающих проблем.

Фото: пресс-служба Главы РК.