Сергей Аксёнов провел встречу с Председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с Председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином. В ходе мероприятия обсуждались вопросы миротворческой и межконфессиональной деятельности, сохранения межнационального согласия, духовно-нравственного воспитания.

Как отметил шейх Равиль Гайнутдин, при непосредственной поддержке Президента Владимира Путина в России уделяется особое внимание духовному возрождению, сохранению исторических и семейных ценностей всех народов, проживающих на территории страны.

Не зря мы говорим, что принадлежим большому Русскому миру, а Русский мир объединяет разные народы, культуры, религии. Мы – разные, но при этом едины. Мы – единый российский народ. И все мы заботимся о единстве и благополучии страны, неделимости и целостности нашего государства, – сказал Председатель Духовного управления мусульман РФ.

Кроме того, шейх Равиль Гайнутдин выразил благодарность Сергею Аксёнову за внимание к нуждам мусульман Крыма, включая строительство Соборной мечети в городе Симферополе, возрождение других памятников истории и культуры.

В свою очередь, Глава Республики акцентировал, что Симферопольская соборная мечеть стала жемчужиной Крыма и частью культурного наследия вместе с Кафедральным Александро-Невским собором, которое будет передано будущим поколениям крымчан.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что сегодня в республике сложились гармоничные межконфессиональные и межнациональные отношения.

Мы понимаем, что только уважение к традициям, культуре, вероисповеданию друг друга будет двигать нас вперед, помогать укреплению, развитию и процветанию нашей большой страны. Как и на территории всей России, здесь, в Крыму, мы не чувствуем различий по национальному или религиозному признаку. Все мы – россияне, граждане Российской Федерации. И в этом единстве – залог успешного развития нашего государства, – считает Глава Крыма.

Также Глава РК высоко оценил вклад Духовного управления мусульман России и лично шейха Равиля Гайнутдина в установление мира и согласия в стране.

Конечно, эта работа ведется совместно со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, лидерами других традиционных конфессий. Крым берет с вас пример. Межконфессиональный Совет Крыма «Мир – дар Божий» вносит большой вклад в сохранение традиций и взаимопонимания, умение людей слышать друг друга и находить компромисс, – отметил Глава Крыма.

Шейх Равиль Гайнутдин пригласил Сергея Аксёнова нанести визит в столицу и посетить Московскую соборную мечеть.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации – управляющий делами Рафик Фаттахетдинов, заместитель руководителя департамента безопасности Духовного управления мусульман Российской Федерации Шамиль Фаттахетдинов, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.