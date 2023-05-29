Сергей Аксёнов рассказал, что делается для предотвращения диверсий в Крыму

В Крыму власти и правоохранительные органы делают все возможное для предотвращения диверсионных атак, в том числе работая над соответствующим техническим оснащением. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия-24«.

Гарантий, наверное, дать никто не может стопроцентных — это, наверное, не в человеческих силах. Но то, что делается все максимально возможное — это 100%. Кое-какие моменты технические реализуются прямо сейчас, поэтому мы уверены, что и на транспортных путях, и в целом на объектах инфраструктуры это позволит снизить уровень рисков в части диверсионной атаки, — сказал Сергей Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что большую помощь в выявлении диверсионных групп оказывают местные жители.

Население работает с властями очень плотно, мы информацию получаем. Практически, во всех случаях, связанных с задержанием диверсионных групп, конечно, в первую очередь работало управление ФСБ по Республике Крым, МВД, Росгвардия, но в целом нам граждане оказывают содействие. Мы не одни на этом поле, — заявил Глава Республики.

По словам Аксёнова, Крым готов, в том числе на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины, особенно хорошо полуостров защищен от сухопутных войск.

Полное видео интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой:

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