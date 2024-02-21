Сергей Аксёнов рассказал Президенту России о программе капитального ремонта школ в Крыму

Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание о ходе реализации программы капитального ремонта школ. В совещании приняли участие Глава РК Сергей Аксёнов и директор Крымской гимназии для одаренных детей Екатерина Скопинцева-Китюк.

Федеральная программа капитального ремонта школ реализуется по поручению Президента. В 2022–2026 годах в федеральном бюджете на её реализацию предусмотрено свыше 315 миллиардов рублей. В российских регионах уже отремонтировано 4 466 школьных зданий, до конца 2026 года планируется провести капитальный ремонт более 7 300 зданий.

Открывая мероприятие, Владимир Путин отметил, что за последние два года федеральный центр вместе с субъектами России привели в порядок более 4 тыс. школьных зданий.

Это означает, что не менее 1,8 млн детей стали учиться в современных, комфортных условиях. Причем особое внимание уделяем развитию материально-технической базы образования в сельской местности – это безусловный приоритет программы, значимый фактор обеспечения справедливости и равенства возможностей для молодежи, – сказал Президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что в задачи федеральной программы входит не только обновление инженерных систем и фасадов зданий, но и создание современного школьного пространства для всех юных россиян.

В свою очередь, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обратился в Президенту с предложением продлить программу до 2030 года, что поможет полностью снять вопрос капитального ремонта в школах во всей стране и обновить около 7 млн. ученических мест. По словам Сергея Кравцова, каждый школьник страны будет находиться в современных условиях и получать качественное образование независимо от места его проживания.

Владимир Путин поддержал продление федеральной программы капитального ремонта школ до 2030 года.

В ходе своего доклада Сергей Аксёнов акцентировал, что за последние десять лет при поддержке Президента в сфере образования Республики Крым был совершен большой прорыв.

За эти годы было капитально отремонтировано 821 школьное и дошкольное учреждение. Построено 9 новых школ и 163 детских сада. При этом удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады, – сообщил Глава Крыма.

Глава Республики также проинформировал, что до 2027 планируется построить 13 школ, и еще семь школ попали в федеральную целевую программу развития до 2030 года.

Сергей Аксёнов выразил благодарность Владимиру Путину и Правительству Российской Федерации за всестороннюю поддержку Крыма и все масштабные изменения, которые происходят в регионе.

Уверен, что социальная инфраструктура республики будет и дальше успешно развиваться. Создание современной образовательной среды, где нашим детям будет комфортно учиться и развивать свои таланты, – одна из главных задач органов власти Республики, – заключил Глава Крыма.

Владимир Путин высоко оценил инициативы Сергея Аксёнова, которые помогают региону развиваться, и выразил надежду, что работа будет продолжена с таким же настроем.

На совещании также выступила Екатерина Скопинцева-Китюк, которая рассказала о работе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс», созданного на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей и по модели федеральной территории «Сириус».

Все ребята Республики могут заниматься в центре медициной, агробиологией, генетикой и селекцией, робототехникой и многим другим, развиваться в области живописи и театрального искусства. Только за прошлый год новые образовательные программы освоили 5 800 детей, – поделилась директор Крымской гимназии-интерната для одаренных детей, выразив федеральному центру благодарность за содействие.