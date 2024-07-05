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Сергей Аксёнов: Роспотребнадзор по у выстроил системную работу

Сергей Аксёнов: Роспотребнадзор по Крыму выстроил системную работу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 05.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю – главным государственным санитарным врачом по РК и Севастополю Натальей Пеньковской.

В ходе мероприятия обсуждались итоги деятельности управления за 2023 год, а также наиболее актуальные для республики вопросы в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе ход оздоровительной кампании и курортного сезона в целом.

Сергей Аксёнов отметил, что органы власти республики совместно с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора выстроили системную работу, благодаря чему в республике сохраняется стабильная санэпидситуация.

Благодарю Наталью Александровну и специалистов Роспотребнадзора за постоянный контроль и все принимаемые меры. Санитарно-эпидемиологическое благополучие крымчан обеспечивается в полном объеме, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Помимо этого, Наталья Пеньковская сообщила, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Большой Ялте в результате аварии на канализационном коллекторе, процент нестандартных проб воды на побережье не превышает средних многолетних показателей и достигает примерно 1 %.

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В то же время проводится мониторинг санэпидобстановки в Феодосии.

По аварийной ситуации с канализационным коллектором в Феодосии точно так же проводим комплекс необходимых мероприятий. Пляжи в черте города временно закрыты до окончания ремонтных работ и получения стандартных показателей качества морской воды, – проинформировала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Также управлением продолжается мониторинг уровня заболеваемости кишечными инфекциями, который на сегодняшний день остается в пределах многолетних средних показателей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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