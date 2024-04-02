Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил городской округ Евпатория

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки в городской округ Евпатория дал оценку качеству его санитарной очистки и уборки, уровню благоустройства, организации уличного освещения.

Сергей Аксёнов отметил неудовлетворительное состояние зоны въезда в город и поручил привести этот участок в порядок, в том числе озеленить и отсыпать обочины в соответствии с нормами.

Глава Республики подчеркнул необходимость компенсационного озеленения по всей Евпатории. По мнению Сергея Аксёнова, пустырей и открытого грунта в городской черте быть не должно.

Не может быть приоритетных для высадки зеленых насаждений улиц, все они одинаково важны для евпаторийцев. Везде должна быть равноценно организована посадка деревьев и газонов, а также порубка сухостоя, – добавил Глава Крыма и дал поручение подсчитать необходимое количество работников для системного содержания территорий города.

По информации заместителя главы администрации – начальника департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Алексея Калистратова, всего в Евпатории и населенных пунктах, входящих в состав городского округа, имеется 384 улицы. Алексей Калистратов сообщил, что до 15 апреля планируется провести санитарную обрезку деревьев и кустарников на 135 из них.

Особое внимание Сергей Аксёнов уделил теме ямочного ремонта покрытий автомобильных дорог. Как сообщило руководство администрации города, запланировано отремонтировать 30 тыс. кв. метров выбоин, бугров и других дорожных дефектов. В целом ямочный ремонт требуется на 150 тыс. кв. метров, специалисты оценивают эти работы примерно в 200 млн. рублей. По мнению Главы Республики, стоимость необоснованно завышена и поручил провести перерасчет.

Также был озвучен вопрос ямочного ремонта дворовых проездов многоквартирных домов. По предварительным оценкам, на это может понадобиться около 150 млн. рублей. Кроме того, в настоящее время в Евпатории ведутся работы по благоустройству 10 дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик обязуется сдать готовые объекты до 1 августа.

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов осмотрел дороги в микрорайоне Спутник-2, где во второй декаде апреля планируется приступить к грейдированию. С 1 апреля работы начались в микрорайоне Спутник-1.

Помимо этого, Глава Крыма дал поручение в течение месяца установить светильники на имеющихся опорах уличного освещения. В настоящее время в городском округе освещены более 280 улиц.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов подчеркнул важность работы администрации города непосредственно на местах для оперативного решения возникающих вопросов и контроля всех процессов.

Улучшения по городу есть, ситуация стабилизируется, хотя работы предстоит выполнить еще много. Уверен, однако, что в течение недели выйдем вместе с администрацией города на финишную прямую по каждому из видов работ, определимся по срокам и качеству, – сказал Аксёнов. – Нужно сделать Евпаторию более привлекательной как для местных жителей, так и для туристов. Город должен быть чистым и аккуратным, чтобы у людей было желание сюда возвращаться.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.