Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил сёла Симферопольского района

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил ряд населенных пунктов Симферопольского района, осмотрел социальные и образовательные учреждения, пообщался с руководством поселений и жителями.

Первой точкой осмотра стало село Пожарское. Там необходимо усилить работу по уборке и порубке сухостоя, очистить русла рек от зарослей камыша, привести в порядок территорию у сельской школы.

Затем Глава Крыма побывал в селе Лекарственном, где осмотрел сельский клуб и отделение почты, расположенное в строении, которое не соответствует требованиям, предъявляемым к помещениям, предназначенным для предоставления услуг. Будет изучена возможность установки модульного здания для удобства и почтовых работников, и жителей. В селе продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Необходимое оборудование уже поступило, однако подрядчик должен устранить ряд недочетов. Принято решение разместить в ФАПе аптечный пункт и организовать работу мобильной аптеки.

В селе Кольчугино Сергей Аксёнов осмотрел местный дом культуры и поручил в течение недели рассчитать стоимость ремонтных работ, включая затраты на разводку отопления. Глава Крыма заверил, что в кратчайшие сроки постарается изыскать требуемые средства.

Глава РК посетил администрацию Кольчугинского сельского поселения, где дал поручение министру ЖКХ Сергею Донцу и министру экологии и природных ресурсов Ольге Славгородской в течение недели разобраться в вопросах работы водовода. Также необходимо обеспечить работу отопления в сельской школе.

Далее Глава Крыма побывал в селе Равнополье. В населенном пункте не вывозится мусор из контейнеров-лодок, ситуацию необходимо изменить. Помимо этого, в сельском клубе требуется решить проблему отопления и, по возможности, заменить окна, для чего будут найдены средства из внебюджетных источников.

В поселке Николаевка Сергей Аксёнов осмотрел дом культуры и поручил подсчитать стоимость работ по монтажу системы отопления зрительного зала, рассчитанного на 550 человек. Также рассматривается возможность установки модульного здания спортзала, чтобы у жителей были комфортные условия для занятий спортом. В населенном пункте требует решения вопрос укрепления береговой линии и расширения площади парка на набережной. Также необходимо организовать вывоз мусора из контейнеров-лодок.

Кроме того, Сергей Аксёнов побывал в селах Демьяновка, Водное, Раздолье, Новоселовка, Тепловка, Петровка, Колодезное.

Комментируя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов отметил, что в муниципалитете видны положительные изменения, хотя ряд поселений требует отдельного внимания. Так, в селах Тепловка, Петровка и Колодезное самая проблемная ситуация с покосом травы, разбором навалов мусора и строительных материалов, в Новоселовке неухоженные дорожные обочины. Также актуальной задачей является ремонт сельских клубов.

Программа по организации уличного освещения дает свои результаты, а благодаря работе ГУП РК «Крымтроллейбус» от жителей нет нареканий по поводу движения общественного транспорта. У главы администрации района есть понимание, как должны выглядеть благоустроенные придомовые территории в сельской местности: покошена трава, освещены улицы и так далее, так что понятно к чему стремиться. За следующую неделю планируем завершить объезд населенных пунктов района, – подытожил Глава Крыма.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.