Сергей Аксёнов сообщил о блокировке своего официального Youtube-канала

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинформировал о блокировке своего официального канала на видеохостинге Youtube. Он заявил, что американская платформа нарушает принципы свободы слова и не выполняет российские законы.

Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова». Но мы это и так знаем. Империя лжи, — говорится в комментарии Главы Республики.

Отметим, что официальный Youtube-канал Главы Крыма был создан в 2015 году, на канал было подписано порядка 12 тысяч человек. На интернет-ресурсе в видеоформате размещались дайджесты, информационные сюжеты, официальные поздравления, комментарии, записи телеэфиров и интервью. Сергей Аксёнов продолжает работу в Telegram -канале , а также на своих официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» , «Одноклассники» , где размещаются видеоматериалы.

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