Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки проинспектировал придомовые территории в Керчи

Керчи выделят дополнительно 10 миллиардов рублей на благоустройство и ЖКХ.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочего выезда проинспектировал придомовые территории многоквартирных домов по улице Кирова и улице Сморжевского в Керчи. Он обсудил с жильцами ряд проблемных вопросов, требующих внимания и оперативного решения. В частности, речь шла о работе управляющих организаций, содержании и уборке придомовых территорий.

По итогам общения с жителями домов № 93, 95, 99, 103 по улице Кирова стало известно, что уборка в подъездах проводится регулярно. Глава Крыма акцентировал внимание на том, что управляющая компания должна обеспечивать не только регулярность уборки, но и должный уровень качества данной работы. От жильцов поступили жалобы на то, что не проводится своевременный ремонт спортивных и детских площадок. По поручению Главы Республики этот вопрос будет отработан в ближайшее время. Кроме того, согласно поручению, с жильцов не будет взиматься плата за воду, которая используется для уборки подъездов, и до 1 мая будет проведен ремонт подъездов.

Сергей Аксёнов сообщил, что еще одной из текущих проблем является отсутствие проектов межевания и кадастрирования придомовых территорий.

До 4 февраля в Керчь выедет министр ЖКХ Сергей Донец. Совместно с главой администрации города Святославом Брусаковым будет проведен выход на место, чтобы детально изучить ситуацию и оперативно найти решение вопроса кадастрирования придомовых территорий многоквартирных домов по улице Кирова, — уточнил Глава Крыма.

Аксёнов осмотрел придомовые территории в МКД № 107, 109 и 111 и поручил заменить трубы магистрального водовода, где за год было 28 прорывов, а также озеленить прилегающую территорию.

В ходе посещения домов № 119, 121 по улице Кирова и дома № 1 по улице Сморжевского с жильцами обсуждался ряд проблем. Необходимо привести в порядок дорожки к подъездам и ливневые канализации, провести ремонт кровель, разобраться с вопросом подачи воды на верхние этажи домов, обеспечить необходимое давление в системе. Кроме того, необходимо разобраться с несоответствием тарифа на уборку подъездов графику качеству работы.

Глава РК указал, что отдельным вопросом, требующим внимания, является состояние городского лифтового хозяйства.

До понедельника должен быть представлен график замены лифтов в Керчи. В первую очередь – лифты со сроком эксплуатации более 25 лет. В городе не должно остаться ни одного неработающего лифта. В случае необходимости экстренного ремонта поможем средствами из республиканского бюджета, — подчеркнул Глава Республики.

По мнению Главы Крыма, причиной того, что многие проблемы города не решаются, является слабая работа администрации и органов представительной власти, крайне низкий контакт с жителями.

Многие вопросы граждане задают годами, в то время как для их решения нет необходимости закладывать большие бюджеты и тратить такое колоссальное количество времени, — уточнил Аксёнов.

Он пообещал, что будут сделаны выводы и приняты необходимые решения в интересах керчан. При этом, по словам Главы Крыма, для приведения ситуации в норму городу будет выделено дополнительно 10 млрд. рублей на ремонт придомовых территорий, кровель, систем тепло и водоснабжения, а также дорожный ремонт. Не останутся без внимания вопросы здравоохранения, ценовой политики на продовольствие и другие.

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