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Сергей Аксёнов в рамках Дня Республики на Международной выставке-форуме «Россия» подписал ряд соглашений

Сергей Аксёнов в рамках Дня Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» подписал ряд соглашений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:24 15.12.2023

Глава РК Сергей Аксёнов в рамках Дня Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписал соглашения с руководителями общероссийских организаций. В частности, подписан документ о сотрудничестве с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская Федерация Самбо», которую представлял президент общественной организации Сергей Елисеев.

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию и популяризации самбо в Республике Крым и реализации общественно значимых проектов и инициатив, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, на укрепление здоровья нации и формирование здорового образа жизни.

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Сергей Аксёнов подчеркнул, что любые соглашения, которые заключает Республика Крым, всегда направлены на повышение качества жизни граждан, расширение возможностей для самореализации крымчан.

Также подписано соглашение с Российским обществом «Знание». Глава Крыма поблагодарил генерального директора общества «Знание» Максима Древаля за интерес к республике.

Уверен, документ поможет в организации просветительской деятельности в Крыму, чтобы вывести ее на качественно новый уровень, – отметил Глава Крыма. 

14 декабря в Симферопольской и Крымской епархии состоялись заседание епархиального совета и годовое собрание духовенства Симферопольской и Крымской епархии ✅В управлении Симферопольской и Крымской епархии состоялось заседание епархиального совета под председательством  главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.  В работе совета участвовали викарные архиереи, секретарь митрополии, члены епархиального совета. ✅В актовом зале Таврической духовной семинарии состоялось годовое епархиальное собрание духовенства Симферопольской и Крымской  епархии, монашествующих, игумений женских монастырей. ✅Перед началом рабочей части собрания присутствующие почтили память почивших священнослужителей. ✅Правящий архиерей выступил с инициативой расширить Епархиальный совет. Присутствующие поддержали включение в его состав протоиерея Владимира Гапоненко, протоиерея Димитрия Кроткова, протоиерея Георгия Барзула, иерея Димитрия Шишкина. Также было принято решение об  образовании Симферопольского городского благочиния (благочинный – протоиерей Иоанн Шимон) и  Симферопольского районного благочиния (благочинный – протоиерей  Богдан Северин). ✅Актуальными и значимыми стали решения епархиального собрания  об оказании материальной помощи заштатным (прибывающим на пенсии) священнослужителям, а также вдовам священников. Принято решение о выделении ежемесячных пособий для детей  клириков епархии ( как правило семьи духовенства многодетные), о строительстве жилья для нуждающихся священнослужителей, об организации Епархиального медицинского центра для мирян и духовенства.  ✅Была поставлена задача о необходимости широкого ассортимента в первую очередь духовной литературы, а также канонических икон и церковной утвари на епархиальном складе, при этом доступных по цене. ✅Правящим архиереем было подчеркнуто, что пожертвования на совершения таинств и треб должны быть добровольными и посильными для мирян, а в случае отсутствия у прихожан средств должны совершаться священнослужителями безвозмездно.  ❗️Важным постановлением собрания стал переезд Таврической духовной семинарии в г. Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. На базе нынешнего помещения Таврической духовной семинарии откроется Духовная академия для мирян.  В ней мирянам будет предоставлена возможность изучать широкий спектр богословских и гуманитарных предметов, откроется хоровая школа и школа регентов, иконописное училище,  молодежный центр. Поставлена задача к лету 2024 года подготовить к работе детские православные лагеря для школьников Крыма. ❗️❗️Митрополитом был поднят вопрос о системности и прозрачности ведения епархиального бюджета. Отныне правящий архиерей попросил священнослужителей забыть о  каких-либо формах финансовых  отчислений  в епархию, кроме официальных перечислений на общеепархиальные нужны. Около ста храмов ( в основном сельские) из 327 действующих в епархии, предполагается полностью освободить от взносов на общеепархиальные нужды в связи   с их сложным материальным положением. Всем благочинным поручено детально изучить ситуацию по каждому из таких храмов и подготовить информацию о нуждающихся в поддержке приходах. ✅Также были рассмотрены вопросы  об инвентаризации движимого ценного имущества храмов. ✅После обсуждения основной повестки дня владыка Тихон ответил на многочисленные вопросы участников собрания

 

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