Сергей Аксёнов в рамках Дня Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» подписал ряд соглашений

Глава РК Сергей Аксёнов в рамках Дня Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписал соглашения с руководителями общероссийских организаций. В частности, подписан документ о сотрудничестве с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская Федерация Самбо», которую представлял президент общественной организации Сергей Елисеев.

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию и популяризации самбо в Республике Крым и реализации общественно значимых проектов и инициатив, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, на укрепление здоровья нации и формирование здорового образа жизни.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что любые соглашения, которые заключает Республика Крым, всегда направлены на повышение качества жизни граждан, расширение возможностей для самореализации крымчан.

Также подписано соглашение с Российским обществом «Знание». Глава Крыма поблагодарил генерального директора общества «Знание» Максима Древаля за интерес к республике.

Уверен, документ поможет в организации просветительской деятельности в Крыму, чтобы вывести ее на качественно новый уровень, – отметил Глава Крыма.